28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy Watch8
Lebanon 24
14-07-2025
|
00:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
سامسونغ
خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الأجهزة المحمولة الذكية، من بينها ساعة
galaxy
Watch8 المتطورة.
Advertisement
وحصلت الساعة على هيكل بتصميم أنيق ومميز، أبعاده (46/43.7/8.9) ملم، وزنه 34 غ، وحمي الهيكل بإطار من الألمنيوم المتين وزجاج Sapphire crystal المقاوم للصدمات والخدوش.
وجهّزت Galaxy Watch8 بتقنية eSIM لإجراء المكالمات الصوتية عبر الشبكات الخلوية، وحصلت على حماية من الماء والغبار وفق معيار P68، وأتت مقاومة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.
وشاشتها جاءت Super AMOLED بمقاس 1.47 يوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م.
تعمل الساعة بنظام
android
Wear OS 6، ومعالج Exynos W1000 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.
دعمتها سامسونغ بمكبرات صوت، وتقنيات لقياس معدلات ضغط
الدم
، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية Li-Ion بسعة 435 ميلي أمبير تعمل مع شاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هاتف بثلاث طيات... سامسونغ تكشف عن مفاجأتها المرتقبة
Lebanon 24
هاتف بثلاث طيات... سامسونغ تكشف عن مفاجأتها المرتقبة
14/07/2025 11:42:31
14/07/2025 11:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرف على مميزات Galaxy Watch 8... أحدث ساعات سامسونغ الذكية
Lebanon 24
تعرف على مميزات Galaxy Watch 8... أحدث ساعات سامسونغ الذكية
14/07/2025 11:42:31
14/07/2025 11:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات جديدة تكشف تجهيزات هاتف "سامسونغ" ثلاثي الطي
Lebanon 24
تسريبات جديدة تكشف تجهيزات هاتف "سامسونغ" ثلاثي الطي
14/07/2025 11:42:31
14/07/2025 11:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
14/07/2025 11:42:31
14/07/2025 11:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
Lebanon 24
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
04:24 | 2025-07-14
14/07/2025 04:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إدمان رقمي.. كم مرة يتحقق الشباب من هواتفهم في اليوم؟
Lebanon 24
إدمان رقمي.. كم مرة يتحقق الشباب من هواتفهم في اليوم؟
04:06 | 2025-07-14
14/07/2025 04:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم ثمرة الصنوبر.. ابتكار قد يغير مستقبل مكافحة الحرائق!
Lebanon 24
بحجم ثمرة الصنوبر.. ابتكار قد يغير مستقبل مكافحة الحرائق!
03:46 | 2025-07-14
14/07/2025 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز علمي.. بات يمكنكم التحدث إلى حيواناتكم الأليفة!
Lebanon 24
مركز علمي.. بات يمكنكم التحدث إلى حيواناتكم الأليفة!
03:44 | 2025-07-14
14/07/2025 03:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات إدارية كبرى في أبل... هل يقترب تيم كوك من الرحيل؟
Lebanon 24
تغييرات إدارية كبرى في أبل... هل يقترب تيم كوك من الرحيل؟
03:07 | 2025-07-14
14/07/2025 03:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
Lebanon 24
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
07:00 | 2025-07-13
13/07/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
10:03 | 2025-07-13
13/07/2025 10:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
09:00 | 2025-07-13
13/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
12:00 | 2025-07-13
13/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:24 | 2025-07-14
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
04:06 | 2025-07-14
إدمان رقمي.. كم مرة يتحقق الشباب من هواتفهم في اليوم؟
03:46 | 2025-07-14
بحجم ثمرة الصنوبر.. ابتكار قد يغير مستقبل مكافحة الحرائق!
03:44 | 2025-07-14
مركز علمي.. بات يمكنكم التحدث إلى حيواناتكم الأليفة!
03:07 | 2025-07-14
تغييرات إدارية كبرى في أبل... هل يقترب تيم كوك من الرحيل؟
23:00 | 2025-07-13
أحفورة فك قديم تكشف أسرار تطور الأسماك التي غزت اليابسة قبل 380 مليون سنة
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 11:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 11:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 11:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24