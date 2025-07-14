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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy Watch8

Lebanon 24
14-07-2025 | 00:43
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كشفت سامسونغ خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الأجهزة المحمولة الذكية، من بينها ساعة galaxy Watch8 المتطورة.
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وحصلت الساعة على هيكل بتصميم أنيق ومميز، أبعاده (46/43.7/8.9) ملم، وزنه 34 غ، وحمي الهيكل بإطار من الألمنيوم المتين وزجاج Sapphire crystal المقاوم للصدمات والخدوش.
 
وجهّزت Galaxy Watch8 بتقنية eSIM لإجراء المكالمات الصوتية عبر الشبكات الخلوية، وحصلت على حماية من الماء والغبار وفق معيار P68، وأتت مقاومة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.
 
وشاشتها جاءت Super AMOLED بمقاس 1.47 يوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م.
 
تعمل الساعة بنظام android Wear OS 6، ومعالج Exynos W1000 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

دعمتها سامسونغ بمكبرات صوت، وتقنيات لقياس معدلات ضغط الدم، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية Li-Ion بسعة 435 ميلي أمبير تعمل مع شاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم) 
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