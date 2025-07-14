إدمان رقمي.. كم مرة يتحقق الشباب من هواتفهم في اليوم؟

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في وقت تتزايد فيه محاولات الحد من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، كشف تقرير حديث لشركة Asurion العالمية أن يتفقدون هواتفهم بمعدل 96 مرة يوميًا، أي مرة كل 10 دقائق تقريبًا — وهو ارتفاع بنسبة 20% عن دراسة مماثلة أجريت قبل عامين.لكن اللافت في نتائج الدراسة أن الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا تتحقق من هواتفها مرتين أكثر من المعدل الوطني، رغم أن 68% منهم يعترفون بمحاولة تقليل استخدامهم.وتضمنت الدراسة ملاحظات لافتة عن تحول أنماط التواصل، حيث أصبحت الرسائل النصية الوسيلة المفضلة للتواصل في جميع الفئات العمرية، حتى بين كبار السن، الذين باتوا يرسلون الرسائل سبع مرات أكثر من التحدث وجهًا لوجه.ورغم هذا التعلق الكبير بالأجهزة، كشف التقرير أن 9 من كل 10 أشخاص ينزعجون حين يستخدم الطرف الآخر هاتفه أثناء الحديث، لكن 3 من كل 4 يعترفون بأنهم فعلوا الأمر نفسه، ويقر واحد من كل خمسة بأنه يفعل ذلك كثيرًا.ورغم كل ذلك، يرى نحو نصف المستخدمين أن يساعدهم في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وليس العكس.