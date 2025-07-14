قمر الليلة: 85% من النور والسحر في السماء… ماذا ترى ومتى يكتمل مجددًا؟

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في سماء من ، يواصل القمر دورته الطبيعية حول الأرض، ويظهر الليلة في مرحلة "الأحدب المتناقص"، أي بعد أيام قليلة من اكتماله. وبحسب رصد وكالة " "، سيكون القمر الليلة مضاءً بنسبة 85%، ما يمنح عشاق الفضاء مشهدًا مميزًا في منتصف الشهر الصيفي.إنها الليلة التاسعة عشرة من القمرية التي تستغرق 29.5 يومًا، وتبدأ دائمًا بالقمر الجديد وتنتهي به. باستخدام المجردة، يمكنك رصد هضبة أريستارخوس، وفوهة ، وبحر السكينة. أما إذا امتلكت منظارًا بسيطًا، فقد تتمكن من رؤية فوهة كلافيوس وألفونسوس وبحر الرحيق بوضوح أكبر.وللمهتمين بالتفاصيل العلمية، فإن التلسكوب يكشف المزيد: مثل مواقع هبوط بعثات " 12 و16"، التي أعادت معها بعضًا من أقدم الصخور التي جُمعت من سطح القمر، وفقًا لوكالة الفضاء الأميركية.إذا فاتك قمر تموز الكامل في العاشر من الشهر، فلا تقلق، إذ من المتوقع أن يكون القمر الكامل التالي في ، حيث يسطع مضاءً بالكامل من الشمس.القمر لا يغيّر شكله فعليًا، بل نحن من نراه يتغيّر بسبب موقعه من الأرض والشمس. إليك مراحل الدورة القمرية الثمانية:القمر الجديد – غير مرئي من الأرض.المتزايد – شريط رفيع من الضوء على اليمين.الربع الأول – نصف القمر مضاء على اليمين.الأحدب المتزايد – أكثر من نصفه مضاء.القمر المكتمل – القمر مضاء بالكامل.الأحدب المتناقص – يبدأ الضوء بالتناقص.الربع الأخير – نصف مضاء على اليسار.الهلال المتناقص – شريط ضوء رفيع على اليسار قبل العودة إلى الظلام.