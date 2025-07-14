قمر الليلة: 85% من النور والسحر في السماء… ماذا ترى ومتى يكتمل مجددًا؟

في سماء الرابع عشر
من تموز
، يواصل القمر دورته الطبيعية حول الأرض، ويظهر الليلة في مرحلة "الأحدب المتناقص"، أي بعد أيام قليلة من اكتماله. وبحسب رصد وكالة "ناسا
"، سيكون القمر الليلة مضاءً بنسبة 85%، ما يمنح عشاق الفضاء مشهدًا مميزًا في منتصف الشهر الصيفي.
ما الذي يمكن رؤيته الليلة؟
إنها الليلة التاسعة عشرة من الدورة
القمرية التي تستغرق 29.5 يومًا، وتبدأ دائمًا بالقمر الجديد وتنتهي به. باستخدام العين
المجردة، يمكنك رصد هضبة أريستارخوس، وفوهة كوبرنيكوس
، وبحر السكينة. أما إذا امتلكت منظارًا بسيطًا، فقد تتمكن من رؤية فوهة كلافيوس وألفونسوس وبحر الرحيق بوضوح أكبر.
وللمهتمين بالتفاصيل العلمية، فإن التلسكوب يكشف المزيد: مثل مواقع هبوط بعثات "أبولو
12 و16"، التي أعادت معها بعضًا من أقدم الصخور التي جُمعت من سطح القمر، وفقًا لوكالة الفضاء الأميركية.
ومتى يعود القمر مكتملًا؟
إذا فاتك قمر تموز الكامل في العاشر من الشهر، فلا تقلق، إذ من المتوقع أن يكون القمر الكامل التالي في التاسع من آب
، حيث يسطع وجه القمر
مضاءً بالكامل من الشمس.
ما هي مراحل القمر؟
القمر لا يغيّر شكله فعليًا، بل نحن من نراه يتغيّر بسبب موقعه من الأرض والشمس. إليك مراحل الدورة القمرية الثمانية:
القمر الجديد – غير مرئي من الأرض.
الهلال
المتزايد – شريط رفيع من الضوء على اليمين.
الربع الأول – نصف القمر مضاء على اليمين.
الأحدب المتزايد – أكثر من نصفه مضاء.
القمر المكتمل – القمر مضاء بالكامل.
الأحدب المتناقص – يبدأ الضوء بالتناقص.
الربع الأخير – نصف مضاء على اليسار.
الهلال المتناقص – شريط ضوء رفيع على اليسار قبل العودة إلى الظلام.