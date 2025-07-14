26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
تراجع أسهم أبل يضعها في مأزق مع المستثمرين!
Lebanon 24
14-07-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه شركة "أبل" ضغوطاً متزايدة من المستثمرين بعد أن فقدت أكثر من 630 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام، في ظل خيبة أمل من بطء تبنيها لتقنيات
الذكاء الاصطناعي
. ويطالب المستثمرون الشركة بالتخلي عن تحفظها التقليدي والاتجاه نحو استحواذ كبير يعزز موقعها التنافسي، في وقت ارتفعت فيه أسهم شركات منافسة مثل "ميتا" بسبب استثماراتها القوية في هذا المجال.
Advertisement
ويقول محللون إن "أبل" بحاجة للاستثمار في شركات ذكاء اصطناعي أو استقطاب المواهب لتعويض تأخرها، خصوصاً مع تواتر أنباء عن محادثات داخلية بشأن الاستحواذ على شركة "بيربلكسيتي" الناشئة، والتي تبلغ قيمتها حالياً 14 مليار دولار. ويصف بعض الخبراء مثل دان آيفز هذه الخطوة بأنها "بديهية"، حتى إن وصلت تكلفتها إلى 30 مليار دولار.
ورغم مواردها الضخمة التي تتجاوز 133 مليار دولار نقداً وأوراقاً مالية، لا تزال "أبل" مترددة في تنفيذ عمليات استحواذ ضخمة، مفضلة تطوير تقنياتها داخلياً. ومع ذلك، يُظهر السوق بوضوح أن التأخر في مواكبة سباق الذكاء الاصطناعي قد يُكلّفها المزيد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى منافسيها الذين لا يترددون في ضخ استثمارات ضخمة واستقطاب الكفاءات من قلب "أبل" نفسها.
مواضيع ذات صلة
النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية
Lebanon 24
النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية
15/07/2025 01:29:49
15/07/2025 01:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بهبوط شركات التكنولوجيا الأميركية
Lebanon 24
تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بهبوط شركات التكنولوجيا الأميركية
15/07/2025 01:29:49
15/07/2025 01:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع الأسهم الآسيوية
Lebanon 24
تراجع الأسهم الآسيوية
15/07/2025 01:29:49
15/07/2025 01:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد
Lebanon 24
ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد
15/07/2025 01:29:49
15/07/2025 01:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهدد سمع الشباب وتزيد خطر الأمراض العصبية.. ابتعدوا عن سماعات الرأس!
Lebanon 24
تهدد سمع الشباب وتزيد خطر الأمراض العصبية.. ابتعدوا عن سماعات الرأس!
16:00 | 2025-07-14
14/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوكربرغ متهم بالعمل ككيان غير قانوني.. والتعويض بالمليارات!
Lebanon 24
زوكربرغ متهم بالعمل ككيان غير قانوني.. والتعويض بالمليارات!
14:00 | 2025-07-14
14/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قمر الليلة: 85% من النور والسحر في السماء… ماذا ترى ومتى يكتمل مجددًا؟
Lebanon 24
قمر الليلة: 85% من النور والسحر في السماء… ماذا ترى ومتى يكتمل مجددًا؟
10:28 | 2025-07-14
14/07/2025 10:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
37 ألف عام من الأوبئة: خريطة تاريخية تكشف جذور الأمراض المعدية وتحوّلاتها عبر العصور
Lebanon 24
37 ألف عام من الأوبئة: خريطة تاريخية تكشف جذور الأمراض المعدية وتحوّلاتها عبر العصور
05:25 | 2025-07-14
14/07/2025 05:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ضاحية صينية هادئة.. "قرويو البرمجة" يحولونها إلى سيليكون فالي الصين!
Lebanon 24
ضاحية صينية هادئة.. "قرويو البرمجة" يحولونها إلى سيليكون فالي الصين!
04:36 | 2025-07-14
14/07/2025 04:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:17 | 2025-07-14
14/07/2025 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
23:40 | 2025-07-13
13/07/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-07-14
تهدد سمع الشباب وتزيد خطر الأمراض العصبية.. ابتعدوا عن سماعات الرأس!
14:00 | 2025-07-14
زوكربرغ متهم بالعمل ككيان غير قانوني.. والتعويض بالمليارات!
10:28 | 2025-07-14
قمر الليلة: 85% من النور والسحر في السماء… ماذا ترى ومتى يكتمل مجددًا؟
05:25 | 2025-07-14
37 ألف عام من الأوبئة: خريطة تاريخية تكشف جذور الأمراض المعدية وتحوّلاتها عبر العصور
04:36 | 2025-07-14
ضاحية صينية هادئة.. "قرويو البرمجة" يحولونها إلى سيليكون فالي الصين!
04:24 | 2025-07-14
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
15/07/2025 01:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
15/07/2025 01:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
15/07/2025 01:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24