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صحة
تهدد سمع الشباب وتزيد خطر الأمراض العصبية.. ابتعدوا عن سماعات الرأس!
Lebanon 24
14-07-2025
|
16:00
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يحذر أطباء الأعصاب والسمع من المخاطر المتزايدة لاستخدام سماعات الرأس بشكل مفرط، خاصة بين الفئات الشابة. فبحسب الدكتور أنطون يفدوكيموف، فإن الاستخدام المنتظم لسماعات الأذن قد يؤدي إلى صدمة صوتية تُلحق ضررًا بالخلايا العصبية، وتُسهم في تطوّر أمراض تنكسية في الجهاز العصبي، نتيجة توقف مناطق في الدماغ عن العمل واستبدال الخلايا العصبية بنسيج ضام.
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ويؤكد الدكتور
نيكيتا
ديكابوليتسيف، أخصائي السمع، أن واحدًا من كل خمسة أشخاص دون العشرين يعاني حاليًا من ضعف في السمع، وهو ما كان يُلاحظ سابقًا بعد سن الخمسين. ويشير إلى أن التأخر في مراجعة الطبيب بعد ظهور أعراض فقدان السمع يُقلل من فرص استعادته، مما يضطر البعض إلى استخدام سماعات طبية
مدى الحياة
.
ولتقليل الخطر، يُنصح باستخدام سماعات توضع فوق الأذن، والحد من مستوى الصوت إلى أقل من 80% من الحد
الأقصى
، بالإضافة إلى تفعيل خاصية "سلامة سماعات الرأس" في الهواتف الذكية، التي تحد تلقائيًا من التعرض لمستويات ديسيبل مرتفعة.
هذه النصائح ضرورية لحماية السمع والجهاز العصبي، خاصة في عصر تزايد فيه الاعتماد على الأجهزة الصوتية بشكل يومي.
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