أبرز مواصفات Galaxy F36 الجديد من سامسونغ.. تعرفوا إليها

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بدأت بالترويج لهاتف F36 الذي جهّز بمواصفات ممتازة وسيطرح بسعر مناسب.حصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم أبعاده (164.4/77.9/7.7) ملم، وزنه 197 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus+ المقاوم للصدمات والخدوش.شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 385 بيكسل/الإنش تقريبا.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات One UI 7، ومعالج Exynos 1380، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة macro، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K.زودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Circle to Search، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.