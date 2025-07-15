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تكنولوجيا وعلوم

بالأرقام.. تكلفة أول آيفون قابل للطي ستكون أقل من المتوقع

Lebanon 24
15-07-2025 | 09:11
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أفادت شركة الاستثمار العالمية يو بي إس في مذكرة حديثة لعملائها بأن شركة أبل تستعد لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026، على غرار تصميم سلسلة Samsung galaxy Z Fold.
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وبحسب تحليل الشركة، فإن تكلفة المواد الأولية (BOM) للهاتف الجديد من "أبل" قد تبلغ نحو 759 دولارًا، أي أقل بنسبة 4% من كلفة مكونات هاتف Galaxy Z Fold SE البالغة 790 دولارًا. وتشير التقديرات إلى أن "أبل" ستوفّر في تكاليف الذاكرة، ومعالجات التطبيقات، ووحدات الكاميرا مقارنةً بمنافستها الكورية.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تُحدد "أبل" الإنتاج المبدئي لهاتفها القابل للطي بما يتراوح بين 10 و15 مليون وحدة. كما رجّح أن تتراوح أسعاره بين 1800 و2000 دولار، ما يعكس انضباط "أبل" التقليدي في إدارة التكاليف، مقارنة بالتقديرات السابقة التي وضعت السعر بين 2000 و2400 دولار.

أما هوامش الربح المتوقعة فتتراوح بين 53% و58%، وهي مماثلة لهوامش "سامسونغ" في هواتفها القابلة للطي، بل تتجاوز هوامش سلسلة آيفون 16 الحالية.

ويؤكد التقرير أن شركة Samsung Display ستكون المورد الرئيسي لشاشات OLED الداخلية بحجم 7 بوصات، مع توقع دخول LG Display على الخط لتأمين جزء من الطلبات مع بدء توسيع الإنتاج. ومن بين الموردين الآخرين: lens technology، Amphenol، Foxconn، التي ستتولى التجميع الرئيسي، Luxshare كمجمّع ثانوي وذلك لتوفير مكونات مثل هيكل التيتانيوم القابل للطي والمفاصل المصنوعة من المعدن السائل.

ويعتقد محللو "يو بي إس" أن دخول "أبل" المنتظر إلى سوق الهواتف القابلة للطي سيُعزز من انتشار هذا النوع من الأجهزة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وحتى الحواسيب المحمولة على المدى المتوسط والطويل.

كما أشاروا إلى أن تأخر "أبل" في دخول هذا السوق قد يصبّ في مصلحتها، إذ إن سلسلة التوريد أصبحت أكثر نضجًا، والتكنولوجيا أكثر استقرارًا، ما يمنح الشركة فرصة لتقديم جهاز متطور بتكلفة أقل، مع تجربة استخدام محسّنة. (العربية)
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