غطاء هاتف يشبه الجلد البشري.. والسبب غير متوقع!

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ابتكر المصمم الفرنسي مارك تايسيه غطاءً فريدًا من نوعه للهواتف الذكية، مصنوعًا من خامة تُشبه الجلد من حيث الملمس والتفاعل، ويحمل اسم SkinCase.يتميّز هذا الغطاء بقدرته على التفاعل مع أشعة الشمس والموجات فوق البنفسجية، إذ يتغير شكله أو لونه عند تعرضه لها، في محاكاة لتأثر الجلد البشري الحقيقي بهذه الأشعة، في محاولة مبتكرة للفت انتباه المستخدمين إلى أهمية حماية بشرتهم.ويهدف هذا الابتكار إلى رفع الوعي حول مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، من خلال عنصر يومي يتفاعل مباشرة مع تأثيرات الشمس، ما يشجع المستخدمين على الاهتمام بصحة جلدهم واستخدام الواقي الشمسي بانتظام.وكان تايسيه قد صمّم سابقًا في عام 2019 غطاءً مشابهًا للهواتف الذكية يتفاعل مع لمسات المستخدم كالدغدغة أو القرص، ما يعكس توجهه نحو الجمع بين التصميم والتجربة الحسية.وقد تعاون تايسيه في هذا المشروع مع لحماية الجلد، وشركة الاتصالات O2، لتسليط الضوء على خطورة التعرض الطويل للشمس، خاصة مع التوقعات بأن يكون العام الحالي من بين الأعلى حرارة في التاريخ.وتشير الإحصاءات إلى أن واحدًا من كل خمسة أميركيين يُصاب بسرطان الجلد قبل سن السبعين، ومع ذلك لا يزال كثيرون يُهملون استخدام واقيات الشمس.ففي استطلاع أجرته " للأمراض الجلدية"، أقر 27% من المشاركين بأنهم لا يضعون الواقي إلا عند ضغط الآخرين، بينما ارتفعت النسبة إلى 37% لدى الجيل "زد". كما أظهر استطلاع آخر أن 14% من الشباب تحت سن 25 يعتقدون خطأً أن الواقي الشمسي أكثر ضررًا من الشمس نفسها.هذا الغطاء المبتكر قد يكون وسيلة تكنولوجية جديدة لتحفيز السلوك الوقائي لدى المستخدمين، عبر دمج الصحة العامة بالتصميم التفاعلي.