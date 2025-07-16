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تكنولوجيا وعلوم
منافس لسامسونغ.. غوغل تستعد لإطلاق هاتف متطور قابل للطي
Lebanon 24
16-07-2025
|
00:08
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تستعد
غوغل
لإطلاق هاتف متطور قابل للطي لتنافس من خلاله أحدث هواتف
galaxy
Z Fold من
سامسونغ
.
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وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Pixel 10 Pro Fold المنتظر من غوغل سيحصل على هيكل مميز التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وسيجهز بتقنيات eSIM.
شاشته الأساسية المرنة ستكون من نوع Foldable LTPO OLED بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (2076/2152) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 2700 شمعة/م تقريبا، وشاشته الخارجية ستكون من نوع OLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2424/1080) بيكسل، سطوعها 3000 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.
سيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Google Tensor G5، ومعالج رسوميات Mali-G715 MC7، وذواكروصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+10.8+10.5) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت ثنائية العدسة بدقة (10+10) ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
.
وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لإرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وسيزود ببطارية بسعة 5015 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 7.5 واط. (روسيا اليوم)
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