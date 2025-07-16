Advertisement

صحة

شمع الأذن يكشف مرض باركنسون بدقة واعدة تصل إلى 94%

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1392247-638882603769145328.jpg
Doc-P-1392247-638882603769145328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية Analytical Chemistry أن شمع الأذن قد يحمل إشارات كيميائية دقيقة تساعد في الكشف المبكر عن مرض باركنسون. ويعتمد هذا الكشف على تحليل المركبات العضوية المتطايرة (VOC) الموجودة في شمع الأذن، والتي يُعتقد أنها تتأثر بالتغيرات العصبية والالتهابات التي يسببها المرض.
Advertisement

تستند الدراسة إلى ملاحظات سابقة تشير إلى أن مرض باركنسون يغيّر رائحة الجسم بشكل طفيف من خلال التأثير على الزهم، المادة الدهنية التي ترطب الجلد والشعر. إلا أن الزهم المكشوف للهواء قد لا يكون موثوقًا في التحليل، لذا لجأ الباحثون إلى شمع الأذن الذي يُعتبر أكثر عزلاً من البيئة الخارجية.

فحص الباحثون عينات من 209 مشاركين، كان من بينهم 108 مصابين بالمرض، وتمكنوا من تحديد أربعة مركبات عضوية متطايرة بارزة لدى المصابين: إيثيل بنزين، 4-إيثيل تولوين، بنتانال، و2-بنتاديسيل-1 و3-ديوكسولان. تُعد هذه المركبات مرشحة لتصبح أساسًا في تطوير اختبارات تشخيصية مبكرة وغير مكلفة.

كما درّب الفريق نموذج ذكاء اصطناعي، أطلق عليه اسم "نظام الشم الاصطناعي" (AIO)، باستخدام بيانات هذه المركبات، وحقق دقة بلغت 94.4% في التعرف على المصابين بالمرض، ما يشير إلى إمكانات كبيرة لهذه التقنية في التشخيص السريري.

رغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون على الحاجة لمزيد من الدراسات على نطاق أوسع وبين مجموعات سكانية متعددة للتحقق من فعالية هذه الطريقة. وإذا أثبتت فعاليتها، فقد تُحدث تحولًا في طرق التشخيص المبكر لمرض باركنسون وتُسهم في تحسين الرعاية والعلاج للمرضى.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
lebanon 24
16/07/2025 15:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تكشف عن أول معالج فيديو محلي الصنع بدقة 2K
lebanon 24
16/07/2025 15:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
للتخلص من طنين الأذن.. دراسة تكشف المفتاح
lebanon 24
16/07/2025 15:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يكشف تفاصيل ضربات "التاريخ والدقة" على منشآت إيران النووية
lebanon 24
16/07/2025 15:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2025-07-16
07:00 | 2025-07-16
05:00 | 2025-07-16
04:00 | 2025-07-16
03:05 | 2025-07-16
02:26 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24