Advertisement

متفرقات

ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين

Lebanon 24
16-07-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1392270-638882613832309931.jpg
Doc-P-1392270-638882613832309931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة أثارت مخاوف قطاع الإعلام، بدأت "غوغل" رسميًا بطرح ميزة جديدة ضمن خدمة Google Discover تعرض ملخصات للأخبار تُنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الروابط المباشرة للعناوين الرئيسية من المواقع الإخبارية.
Advertisement

الميزة الجديدة، التي طُرحت لمستخدمي iOS وأندرويد في الولايات المتحدة، تركّز في مرحلتها الأولى على مواضيع الحياة اليومية، الترفيه والرياضة. وتظهر شعارات وسائل الإعلام في الزاوية العليا، مرفقة بملخص سريع، مع تحذير من احتمالية وجود أخطاء في المحتوى المُولّد.

ورغم اقتصار الميزة حاليًا على مواضيع غير سياسية أو اقتصادية، إلا أن ناشرين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي هذه الطريقة إلى تقليل عدد الزيارات إلى مواقعهم، مما يهدد إيراداتهم المبنية على عدد النقرات.

إلى جانب الملخصات، تختبر غوغل أيضًا مزايا جديدة في Discover، مثل ربط الأخبار المتشابهة أو عرض نقاط موجزة أسفل العناوين، وهي تغييرات تأتي وسط تحولات كبيرة يشهدها قطاع الإعلام بفعل الذكاء الاصطناعي.

وبيّنت تقارير أن حركة البحث العالمية تراجعت بنسبة 15% منذ يونيو 2024، في حين ارتفعت نسبة الاستعلامات التي لا تؤدي إلى نقرات إلى نحو 69% في مايو 2025، مما يؤكد تأثير هذه التحديثات على زيارات مواقع الأخبار.

ورغم محاولات غوغل احتواء الأزمة عبر أدوات مثل "Offerwall" لتحقيق عوائد بديلة، يرى كثير من الناشرين أن هذه الخطوات جاءت متأخرة، في وقت فقدوا فيه جزءًا كبيرًا من جمهورهم لصالح منصات الذكاء الاصطناعي.
مواضيع ذات صلة
أخطاء غريبة... غوغل تُعدّل ميزة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
16/07/2025 15:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تطلق ميزة جديدة.. تحدث مع الذكاء الاصطناعي من خلال كاميرا هاتفك
lebanon 24
16/07/2025 15:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تطلق نموذجاً جديداً لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
16/07/2025 15:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرف على ميزة ChatGPT الجديدة لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
16/07/2025 15:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:00 | 2025-07-16
06:00 | 2025-07-16
05:00 | 2025-07-16
04:00 | 2025-07-16
03:05 | 2025-07-16
02:26 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24