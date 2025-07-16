ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين

Advertisement

في خطوة أثارت مخاوف قطاع الإعلام، بدأت " " رسميًا بطرح ميزة جديدة ضمن خدمة Google Discover تعرض ملخصات للأخبار تُنتجها تقنيات ، بدلاً من الروابط المباشرة للعناوين الرئيسية من المواقع الإخبارية.الميزة الجديدة، التي طُرحت لمستخدمي iOS وأندرويد في ، تركّز في مرحلتها الأولى على مواضيع الحياة اليومية، الترفيه والرياضة. وتظهر شعارات في الزاوية ، مرفقة بملخص سريع، مع تحذير من احتمالية وجود أخطاء في المحتوى المُولّد.ورغم اقتصار الميزة حاليًا على مواضيع غير سياسية أو اقتصادية، إلا أن ناشرين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي هذه الطريقة إلى تقليل عدد الزيارات إلى مواقعهم، مما يهدد إيراداتهم المبنية على عدد النقرات.إلى جانب الملخصات، تختبر غوغل أيضًا مزايا جديدة في Discover، مثل ربط الأخبار المتشابهة أو عرض نقاط موجزة أسفل العناوين، وهي تغييرات تأتي وسط تحولات كبيرة يشهدها قطاع الإعلام بفعل الذكاء الاصطناعي.وبيّنت تقارير أن حركة البحث العالمية تراجعت بنسبة 15% منذ يونيو 2024، في حين ارتفعت نسبة التي لا تؤدي إلى نقرات إلى نحو 69% في 2025، مما يؤكد تأثير هذه التحديثات على زيارات مواقع الأخبار.ورغم محاولات غوغل احتواء الأزمة عبر أدوات مثل "Offerwall" لتحقيق عوائد بديلة، يرى كثير من الناشرين أن هذه الخطوات جاءت متأخرة، في وقت فقدوا فيه جزءًا كبيرًا من جمهورهم لصالح منصات الذكاء الاصطناعي.