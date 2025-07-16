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تكنولوجيا وعلوم

NotebookLM يتحول إلى مكتبة رقمية ذكية

Lebanon 24
16-07-2025 | 12:05
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أعلنت شركة Google عن خطوة جديدة لتحويل أداة البحث وتدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي NotebookLM إلى وجهة معرفية متكاملة، وذلك من خلال إضافة مجموعة من “الدفاتر المميزة” التي تقدمها بالتعاون مع مؤلفين، وباحثين، ومؤسسات إعلامية مرموقة مثل The Economist وThe Atlantic، إلى جانب أكاديميين ومنظمات غير ربحية.
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وتهدف هذه المبادرة إلى توفير محتوى غني ومتنوع للمستخدمين، بحيث يتمكنون من استكشاف مواضيع متعمقة تتراوح من نصائح الصحة وطول العمر، إلى تحليلات مالية، وإرشادات السفر، وحتى أعمال شكسبير الكاملة.

وبحسب جوجل، ستُمكن الدفاتر الجديدة المستخدمين من:

• قراءة المصادر الأصلية مباشرة من داخل التطبيق.
• طرح الأسئلة واستكشاف المواضيع.
• الحصول على إجابات مرفقة بالمصادر.
• الاستماع إلى ملخصات صوتية مسبقة التسجيل.
• تصفح الأفكار الرئيسية باستخدام ميزة خرائط الأفكار – Mind Maps.

ويأتي هذا التحديث استكمالًا للخاصية التي أطلقتها جوجل مؤخرًا والتي تتيح للمستخدمين مشاركة دفاترهم علنًا، وهي ميزة نالت شعبية سريعة، حيث تم مشاركة أكثر من 140,000 دفتر علني منذ إطلاقها الشهر الماضي.

وتشمل المجموعة الأولى من الدفاتر المميزة التي بدأت بالظهور على إصدار سطح المكتب اليوم، ما يلي:
• نصائح علمية لزيادة العمر من الطبيب والكاتب الأكثر مبيعًا إيريك توبول
• توقعات وتحليلات لعام 2025 من تقرير “The World Ahead” السنوي الصادر عن The Economist
• دفتر نصائح حياتية مستند إلى أعمدة الكاتب الشهير آرثر سي. بروكس في مجلة The Atlantic
• دليل علمي لمحبي الطبيعة لزيارة حديقة يلوستون الوطنية، مع شروحات جيولوجية وبيئية
• نظرة شاملة على اتجاهات الرفاه البشري من مشروع Our World In Data التابع لجامعة أوكسفورد
• نصائح تربوية مدعومة بالعلم من دكتورة علم النفس جاكلين نيسي عبر نشرتها الإخبارية Techno Sapiens
• الأعمال الكاملة لويليام شكسبير، موجهة للطلاب والباحثين
• تقرير متابعة نتائج الربع الأول لأكبر 50 شركة عامة عالميًا، مخصص للمحللين الماليين

وصرحت غوغل  بأنها ستوسع هذه المكتبة خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة المزيد من المحتوى بالشراكة مع The Economist وThe Atlantic، لتصبح NotebookLM منصة معرفية شاملة وعامة للمستخدمين حول العالم. (اليوم السابع)
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