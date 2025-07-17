مع بطارية كبيرة وقدرات تصوير مميزة.. Realme تطلق أحدث هواتفها

بدأت Realme بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون من أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء والميزات وقدرات التصوير.



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حصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات والخدوش وفق معيار MIL-STD-810H، ويتميز بنحافة هيكله إذ يأتي بسماكة 7.7 ملم. يتميز هاتف Realme 15 Pro بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت (50+50) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K.حصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات والخدوش وفق معيار MIL-STD-810H، ويتميز بنحافة هيكله إذ يأتي بسماكة 7.7 ملم.

شاته أتت من نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها الأعظمي يصل إلى 6500 شمعة/م تقريبا.

عمل الجهاز بنظام 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.



ويتميز ببطاريته الكبيرة التي أتت بسعة 7000 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، كما زوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. (روسيا اليوم)