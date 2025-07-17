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تكنولوجيا وعلوم

مع بطارية كبيرة وقدرات تصوير مميزة.. Realme تطلق أحدث هواتفها

Lebanon 24
17-07-2025 | 01:51
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بدأت Realme بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون من أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء والميزات وقدرات التصوير.
 
يتميز هاتف Realme 15 Pro بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت (50+50) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K.
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حصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات والخدوش وفق معيار MIL-STD-810H، ويتميز بنحافة هيكله إذ يأتي بسماكة 7.7 ملم.
 
شاته أتت من نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها الأعظمي يصل إلى 6500 شمعة/م تقريبا.
 
عمل الجهاز بنظام android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

ويتميز ببطاريته الكبيرة التي أتت بسعة 7000 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، كما زوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. (روسيا اليوم) 
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