29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مع بطارية كبيرة وقدرات تصوير مميزة.. Realme تطلق أحدث هواتفها
Lebanon 24
17-07-2025
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت Realme بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون من أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء والميزات وقدرات التصوير.
يتميز هاتف Realme 15 Pro بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت (50+50) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K.
Advertisement
حصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات والخدوش وفق معيار MIL-STD-810H، ويتميز بنحافة هيكله إذ يأتي بسماكة 7.7 ملم.
شاته أتت من نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها الأعظمي يصل إلى 6500 شمعة/م تقريبا.
عمل الجهاز بنظام
android
15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
ويتميز ببطاريته الكبيرة التي أتت بسعة 7000 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، كما زوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
آبل تكشف عن أقوى بطارية في تاريخ آيفون مع إصدار 17 برو ماكس
Lebanon 24
آبل تكشف عن أقوى بطارية في تاريخ آيفون مع إصدار 17 برو ماكس
17/07/2025 12:19:31
17/07/2025 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس.. Infinix تطلق هاتفها الأحدث
Lebanon 24
بسعر منافس.. Infinix تطلق هاتفها الأحدث
17/07/2025 12:19:31
17/07/2025 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كندة علوش تبدأ تصوير أحدث أعمالها الدرامية ابن النصابة
Lebanon 24
كندة علوش تبدأ تصوير أحدث أعمالها الدرامية ابن النصابة
17/07/2025 12:19:31
17/07/2025 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تطلق ميزة جديدة.. تحدث مع الذكاء الاصطناعي من خلال كاميرا هاتفك
Lebanon 24
"غوغل" تطلق ميزة جديدة.. تحدث مع الذكاء الاصطناعي من خلال كاميرا هاتفك
17/07/2025 12:19:31
17/07/2025 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لأول مرة منذ 4 سنوات.. هواوي تتصدر سوق الهواتف الذكية في الصين
Lebanon 24
لأول مرة منذ 4 سنوات.. هواوي تتصدر سوق الهواتف الذكية في الصين
04:24 | 2025-07-17
17/07/2025 04:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تختبر ميزة تطيل عمر البطارية في الحواسب
Lebanon 24
مايكروسوفت تختبر ميزة تطيل عمر البطارية في الحواسب
03:51 | 2025-07-17
17/07/2025 03:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تستعرض دبابة "لوكلير" المطوّرة.. هذه ميزاتها
Lebanon 24
فرنسا تستعرض دبابة "لوكلير" المطوّرة.. هذه ميزاتها
00:09 | 2025-07-17
17/07/2025 12:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يصلح ليكون معالجاً نفسياً
Lebanon 24
دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يصلح ليكون معالجاً نفسياً
23:00 | 2025-07-16
16/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيمنة الاشتراكات الأسبوعية على أرباح تطبيقات iOS
Lebanon 24
هيمنة الاشتراكات الأسبوعية على أرباح تطبيقات iOS
15:00 | 2025-07-16
16/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
Lebanon 24
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
15:03 | 2025-07-16
16/07/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
14:14 | 2025-07-16
16/07/2025 02:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
10:30 | 2025-07-16
16/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:24 | 2025-07-17
لأول مرة منذ 4 سنوات.. هواوي تتصدر سوق الهواتف الذكية في الصين
03:51 | 2025-07-17
مايكروسوفت تختبر ميزة تطيل عمر البطارية في الحواسب
00:09 | 2025-07-17
فرنسا تستعرض دبابة "لوكلير" المطوّرة.. هذه ميزاتها
23:00 | 2025-07-16
دراسة: الذكاء الاصطناعي لا يصلح ليكون معالجاً نفسياً
15:00 | 2025-07-16
هيمنة الاشتراكات الأسبوعية على أرباح تطبيقات iOS
12:05 | 2025-07-16
NotebookLM يتحول إلى مكتبة رقمية ذكية
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
17/07/2025 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24