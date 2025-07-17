بالذكاء الاصطناعي... غوغل تُطلق ميزة تلخيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي

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بدأت طرح ميزة جديدة داخل صفحة “اكتشف Discover” في تطبيق البحث التابع لها Google Search، تتيح عرض ملخصات إخبارية ينشئها بدلًا من العناوين التقليدية والإشعارات الخاصة بالناشرين.ووفقًا لتقرير من موقع “تك كرانش“، فقد ظهرت هذه الميزة لدى بعض المستخدمين في أجهزة iOS وأندرويد، وتُشبه إلى حد بعيد ميزة “مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” التي تظهر في أعلى نتائج البحث.وتُعرض هذه الملخصات داخل بطاقات، مع رموز متداخلة في الزاوية العلوية اليسرى تشير إلى عدد المصادر التي استُند إليها. ويمكن للمستخدمين الضغط على هذه الرموز لفتح نافذة بعنوان “المزيد” تستعرض قائمة المقالات الأصلية الكاملة. ويظهر في البداية ملخص مختصر من ثلاث جمل فقط، مع خيار “عرض المزيد” لقراءة تفاصيل إضافية. وتُرفق هذه الملخصات بتحذير واضح يُشير إلى أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي “الذي قد يرتكب أخطاءً”.وأكدت جوجل أن هذه الميزة ليست قيد التجربة، بل بدأ إطلاقها فعليًا لمستخدمي iOS وأندرويد في ، على أن تركز حاليًا على المواضيع الرائجة في مجالات مثل الترفيه والرياضة، بهدف مساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات سريعة بشأن الصفحات التي يرغبون في زيارتها.وتُعد هذه أحدث خطوة ضمن سلسلة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل وتُقلل حاجة المستخدمين إلى النقر على روابط المواقع الإلكترونية، وقد أثارت هذه الأدوات قلقًا واسعًا في أوساط أصحاب المواقع، إذ تشهد المواقع الإلكترونية تراجعًا حادًا في حركة الزيارات والإحالات من محرك بحث جوجل، في ظل اعتماد المستخدمين على الملخصات المباشرة بدلًا من زيارة المصادر الأصلية.