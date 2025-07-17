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تكنولوجيا وعلوم

ما سبب إيقاف اللعبة الشهيرة Call of Duty؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:27
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قامت شركة Activision، المتخصصة في صناعة الألعاب، بإيقاف لعبة call of duty: WWII على أجهزة الكمبيوتر بعد استغلال قراصنة لثغرة في نسخة معينة من اللعبة، مما أدى إلى اختراق أجهزة العديد من اللاعبين.
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في الأسبوع الماضي، أطلقت Activision نسخة اللعبة على متجر مايكروسوفت، وهي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول صدرت عام 2017، وذلك بينما كانت تحقق في تقارير عن مشكلة لم تُحدد طبيعتها بعد.
 

النسخة الجديدة متاحة أيضًا عبر خدمة Game Pass، التي تتيح للمشتركين الوصول إلى مكتبة ألعاب مقابل رسوم شهرية، وفقًا لتقرير نشره موقع "تك كرانش".
ووفقًا لمصدر مطلع، أوقفت الشركة اللعبة مؤقتًا بسبب عمليات الاختراق، وتعمل حاليًا على معالجة الثغرة.


تداولت وسائل إعلام متخصصة في ألعاب الفيديو الخبر، مشيرة إلى شكاوى العديد من اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضهم للاختراق أثناء اللعب، رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن عن ارتباط هذه الحوادث بالثغرة.


وقام ناشر اللعبة بإزالة نسختي متجر مايكروسوفت وGame Pass من Call of Duty: WWII فقط، لأنهما إصداران مختلفان عن النسخ المتوفرة على Steam، حيث تم إصلاح خلل قديم في تلك الإصدارات الأخرى.

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