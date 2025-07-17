ابتكار غير مسبوق بالصين... روبوتات تسلّم الطرود من تحت الأرض

في تجربة هي الأولى من نوعها، صعد أكثر من 30 توصيل ذاتي الحركة إلى قطارات المترو في هذا الأسبوع، بهدف توصيل طرود إلى عدد من فروع متاجر "7-Eleven".

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الروبوتات، المزودة بأربع عجلات وطولها نحو متر، شاركت في اختبار أولي خلال ساعات الذروة المنخفضة، وتُأمل الشركة المطوّرة أن تساهم هذه التقنية قريبًا في تزويد نحو 100 متجر بالبضائع.

هذه الخطوة تندرج ضمن مساعٍ أوسع في الصين ودول أخرى لدمج الروبوتات في الحياة اليومية، وجعل وجودها مألوفًا في الأماكن العامة.

الاختبار، بحسب ما نقلته صحيفة South China Morning Post، شمل 41 روبوتًا طورتها شركة تابعة لـ"Vanke"، وهي عقاري تملك حصة في شبكة مترو شنتشن.



ويُظهر فيديو التجربة الروبوتات مصطفّة على رصيف محطة، تنتظر نزول الركاب قبل صعودها إلى ، ثم تتجه عند الوصول إلى المحطة المستهدفة نحو المصعد، الذي يتم التحكم فيه عن بُعد.

بعد خروجها من المصعد، تتوجه كل وحدة إلى واجهة المتجر المخصص، حيث يفتح موظف صندوق الروبوت ويستلم الطرود، والتي شملت مثلًا عبوات شاي، كما أظهرت اللقطات.



وتتميّز الروبوتات بواجهة "وجه رقمي" على شاشات LED، تعرض تعابير كرتونية مثل العيون المضيئة والابتسامات.

تعتمد الروبوتات على مزيج من تقنيات الروبوتيك وتخطيط ، وتستخدم أجهزة ليدار بانورامية لرصد البيئة المحيطة، وهي التقنية نفسها المعتمدة في السيارات ذاتية القيادة.



كما زوّدت بهيكل ذكي يُشبه "الهيكل العظمي والأعصاب الحركية"، ما يمكّنها من التكيّف بدقة أثناء صعود المترو أو استخدام المصاعد.

أما ، فتتم بالكامل عبر خوارزمية ذكاء اصطناعي تنظم المهام وتحدّد المسارات المثلى للتوصيل، بناءً على عدة عوامل مثل نوع الطرد، وجهة التسليم، وسعة عربات المترو، بما يضمن الكفاءة القصوى في الأداء.

وتقول الشركة إن تهدف إلى تسريع عمليات الإمداد للمتاجر الواقعة داخل محطات المترو، والتي كانت تعتمد سابقًا على النقل الأرضي، مما يسبب تأخيرات نتيجة الازدحام وصعوبة إيجاد مواقف.