محادثات المجموعات على وشك أن تتغير... واتساب يختبر ميزة جديدة

يواصل تطبيق تطوير ميزاته لتحسين تجربة المستخدم، ويعمل حاليًا على إطلاق وظيفة جديدة طال انتظارها تُسهّل تتبع الردود في الدردشات الجماعية، من خلال "سلاسل رسائل مترابطة"، على غرار ما هو متوفر في تطبيقات مثل "ديسكورد" و"سلاك".

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الميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، ستسمح بالرد على رسالة محددة ضمن "سلسلة منفصلة"، ما يساعد على تنظيم المحادثات وتسهيل تتبع الردود، خصوصًا في المجموعات الكبيرة.





كيف تعمل الميزة؟



كل رسالة داخل المجموعة ستُظهر عدد الردود التي تلقّتها عبر شارة مخصصة. وعند الضغط عليها، تُفتح شاشة جديدة تضم جميع الردود المرتبطة بتلك الرسالة في مكان واحد. الميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، ستسمح بالرد على رسالة محددة ضمن "سلسلة منفصلة"، ما يساعد على تنظيم المحادثات وتسهيل تتبع الردود، خصوصًا في المجموعات الكبيرة.كل رسالة داخل المجموعة ستُظهر عدد الردود التي تلقّتها عبر شارة مخصصة. وعند الضغط عليها، تُفتح شاشة جديدة تضم جميع الردود المرتبطة بتلك الرسالة في مكان واحد.



يمكن للمستخدمين تصفّح الردود الجديدة والرد داخل السلسلة ذاتها، ما يمنح المحادثة وضوحًا وتسلسلاً. وستُميز الردود التي تمت بمساعدة بعلامة خاصة لضمان الشفافية.





أهمية الميزة



في المجموعات الكبيرة، حيث يكثر التفاعل على الرسائل نفسها، تساعد هذه الميزة في الحد من الفوضى وتسهيل المتابعة.



متى تُطرح الميزة؟



رُصدت الميزة في 25.19.10.80 على iOS وأندرويد. ورغم أنها لم تُطلق بعد للعامة، فإنها تخضع لاختبارات داخلية، ومن المتوقع إتاحتها قريبًا لمستخدمي النسخة التجريبية، تمهيدًا لطرحها رسميًا لاحقًا.