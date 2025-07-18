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تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات منافسة.. Cubot تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
18-07-2025
|
00:47
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باشرت شركة Cubot بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات جيّدة لينافس أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.
حصل هاتف Cubot A40 على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (172.3/78.1/8.8) ملم، وشاشته أتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.88 بوصة، دقة عرضها (1640/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 260 بيكسل/الإنش تقريبا.
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يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق
العرض
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة GPS و GALILEO و GLONASS و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وجهّزته Cubot ببطارية بسعة 5100 ميلي أمبير، وستطرحه بألوان أساسية هي الأسود، والبنفسجي، والرمادي.
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