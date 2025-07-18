آبل تقاضي بروسير بتهمة اختراق وتسريب معلومات iOS 26

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رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد المسرب التقني جون بروسير ومايكل راماتشيوتي، بتهمة اختراق هاتف قيد التطوير وسرقة أسرار تجارية. وتتهم آبل بالحصول على رمز مرور لهاتف يعود لموظف في الشركة، واستخدامه للوصول إلى معلومات حساسة، بينها تفاصيل عن تحديث iOS 26 وتطبيق الكاميرا المعاد تصميمه.وتزعم آبل أن بروسر استخدم تسجيل مكالمة FaceTime للحصول على فيديو ساعده في إعداد عروض تسويقية لنظام التشغيل الجديد، ومشاركته مع أطراف أخرى. وتستند الشركة في دعواها إلى رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر كشفت المخطط في نيسان 2025.، نفى بروسر في تغريدة له مساء الخميس الاتهامات، قائلاً إنه لم يخطط أبدًا لاختراق أي هاتف أو انتهاك خصوصية أحد. (اليوم السابع)