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تكنولوجيا وعلوم

خمس ميزات خفية في هاتفك الآيفون قد لا تعرفها

Lebanon 24
18-07-2025 | 10:20
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طرحت آبل العديد من الميزات الجديدة، بعضها قد لا تكونون على درايةٍ بهوبعضها يحل مشاكل واقعية، بينما يُوجد البعض الآخر لمجرد الجمالية وجودة الحياة، ونستعرض بالسطور التالية أهم خمس ميزات مُستهان بها على جهاز iphone الخاص بك، ربما لم تستخدمها أو سمعت عنها من قبل.
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وترد قائمة الميزات فقط لنظام iOS 18 والهواتف المُزودة بنظام كاميرا TrueDepth.

1. إظهار إشارات حركة السيارة - iOS 18
تُستخدم هذه الميزة لتقليل دوار الحركة،  لذا، إذا كنتَ مُعرّضًا للإصابة بدوار الحركة أثناء وجودك في مركبة متحركة، يُمكنك تفعيلها ببساطة من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم إمكانية الوصول، ثم الحركة، ثم تفعيل إظهار إشارات حركة السيارة.


يمكنك أيضًا ترك هذا الإعداد "تلقائيًا"، بحيث تظهر النقاط على شاشتك إذا اكتشف هاتفك وجودك في مركبة متحركة وهذا يُقلل من دوار الحركة بشكل كبير.

2.اللمس أثناء تشغيل الموسيقى - iOS 18
أصدرت Apple مؤخرًا عرضًا دعائيًا لمسيًا لفيلم F1، وقد أثار هذا حماس الجميع، إذ تمكنوا من الشعور بهدير هواتف iPhone أثناء مرور السيارات ولكن ماذا لو أخبرتك أنه يمكنك فعل ذلك في تطبيق الموسيقى أيضًا، حيث تُسمى هذه الميزة "اللمس الموسيقي"، وهي متاحة أيضًا في قسم "إمكانية الوصول" ضمن قسم "السمع".

كما يمكنك تفعيل "اللمس الموسيقي"، وإذا كانت الأغنية تدعمها في تطبيق الموسيقى، فستتمكن من الشعور باللمس أثناء تشغيلها.

 3.قلل من شحن هاتفك - iPhone 15 والإصدارات الأحدث
يُقال مرارًا وتكرارًا إنه لا ينبغي شحن هاتفك بالكامل إلى 100% أو إبقاؤه موصولًا بالكهرباء عند 100% وقد ثبت مرارًا وتكرارًا أن هذا يضر بصحة بطاريتك، لذا، إذا كنت ترغب في حماية بطاريتك، يمكنك تقليل الشحن.

يمكنك القيام بذلك بالذهاب إلى إعدادات البطارية، ثم إلى "الشحن"، ثم ضبط حد الشحن على 80، 85، 90، أو 95%. بالطبع، يُنصح بضبطه على 85 أو 90% ليعمل بشكل صحيح.

 4. شغّل موسيقى محيطية من مركز التحكم - iOS 18.4
إذا كنت ترغب في الاسترخاء، يتيح لك هاتف iPhone الذي يعمل بنظام iOS 18 تشغيل موسيقى محيطية مباشرة من مركز التحكم. كل ما عليك فعله هو فتح مركز التحكم، والضغط مطولاً، ثم النقر على "إضافة عنصر تحكم"، حيث يمكنك التمرير للأسفل وستجد خيارًا يُسمى "موسيقى محيطية"و يمكنك إضافة اختصارات متنوعة بسرعة، مثل "النوم" و"الاسترخاء" و"الإنتاجية" و"الرفاهية" وما عليك سوى النقر على هذه الاختصارات من مركز التحكم، وستبدأ الموسيقى بالعمل في الخلفية.

5. قفل التطبيقات - iOS 18
يمكنك قفل التطبيقات باستخدام المقاييس الحيوية التي تختارها، لذا، إذا كان لديك جهاز iPhone مزود بمستشعر Face ID أو جهاز iPad مزود بمستشعر Touch ID، يمكنك قفل التطبيق بالضغط عليه مطولًا على الشاشة الرئيسية، ثم النقر على "طلب FaceID" أو "Touch ID" و بمجرد النقر، سيسألك جهاز iPhone عما إذا كنت تريد استخدام Face ID أو إخفاء التطبيق واستخدامه. (اليوم السابع)
 
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