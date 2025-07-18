Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

طال انتظارها.. منصة "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة فما هي؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1393613-638884785627258411.jpg
Doc-P-1393613-638884785627258411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مرور عام على إطلاق ميزة اختبار الصور المصغرة للفيديوهات، بدأت منصة "يوتيوب" باختبار ميزة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى اختبار عدة عناوين لفيديو واحد واختيار الأنسب منها.
Advertisement

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود "غوغل" لتحسين تجربة منشئي المحتوى عبر تقديم أدوات تساعدهم على زيادة تفاعل المشاهدين وتحسين أداء مقاطعهم. وتسمح الميزة الجديدة بتحميل عدة عناوين ومقارنتها خلال فترة محددة، مع عرض النتائج مباشرة في استوديو "يوتيوب".

تعمل هذه الميزة بطريقة مشابهة لاختبار الصور المصغرة التي تم طرحها في 2023، حيث يمكن لمنشئي المحتوى تحميل حتى ثلاث صور مصغرة مختلفة لاختيار الأفضل. وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق هذه الخاصية تدريجيًا لتشمل عددًا أكبر من المستخدمين.

وفي المرحلة الأولى، ستتاح الميزة لعدد محدود من منشئي المحتوى، ما يعني أن المشاهدين قد يرون عناوين مختلفة لنفس الفيديو خلال فترة الاختبار، لكن "يوتيوب" يهدف من خلال ذلك إلى تمكين منشئي المحتوى من تحسين عناوينهم وتحقيق أفضل النتائج.

وتُعد ميزة اختبار العناوين إضافة مطلوبة منذ فترة طويلة من قبل منشئي المحتوى، ومن المتوقع أن تسهم في رفع جودة العروض وجذب جمهور أوسع مع مرور الوقت. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
طال انتظارها.. "واتساب" يختبر ميزة جديدة فما هي؟
lebanon 24
19/07/2025 08:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "أمل" شكر وقفة عون المشرفة التي طال انتظارها
lebanon 24
19/07/2025 08:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثريدز" يطلق ميزة جديدة لاكتشاف الترندات لتحسين تجربة المحادثات
lebanon 24
19/07/2025 08:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في "يوتيوب ميوزيك".. اكتشف كيف تستخدمها!
lebanon 24
19/07/2025 08:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:00 | 2025-07-19
15:58 | 2025-07-18
14:29 | 2025-07-18
14:00 | 2025-07-18
10:20 | 2025-07-18
08:07 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24