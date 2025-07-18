طال انتظارها.. منصة "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة فما هي؟

Advertisement

بعد مرور عام على إطلاق ميزة اختبار الصور المصغرة للفيديوهات، بدأت منصة " " باختبار ميزة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى اختبار عدة عناوين لفيديو واحد واختيار الأنسب منها.تأتي هذه الخطوة ضمن جهود " " لتحسين تجربة منشئي المحتوى عبر تقديم أدوات تساعدهم على زيادة تفاعل المشاهدين وتحسين أداء مقاطعهم. وتسمح الميزة الجديدة بتحميل عدة عناوين ومقارنتها خلال فترة محددة، مع عرض النتائج مباشرة في استوديو "يوتيوب".تعمل هذه الميزة بطريقة مشابهة لاختبار الصور المصغرة التي تم طرحها في 2023، حيث يمكن لمنشئي المحتوى تحميل حتى ثلاث صور مصغرة مختلفة لاختيار الأفضل. وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق هذه الخاصية تدريجيًا لتشمل عددًا أكبر من المستخدمين.وفي المرحلة الأولى، ستتاح الميزة لعدد محدود من منشئي المحتوى، ما يعني أن المشاهدين قد يرون عناوين مختلفة لنفس الفيديو خلال فترة الاختبار، لكن "يوتيوب" يهدف من خلال ذلك إلى تمكين منشئي المحتوى من تحسين عناوينهم وتحقيق أفضل النتائج.وتُعد ميزة اختبار العناوين إضافة مطلوبة طويلة من قبل منشئي المحتوى، ومن المتوقع أن تسهم في رفع جودة العروض وجذب جمهور أوسع . (ارم نيوز)