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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تستعد لطرح ساعات غالاكسي الذكية وهذا ما سيميزها
Lebanon 24
19-07-2025
|
01:00
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بتاريخ 25
تموز
2025، تتحضر شركة
سامسونغ
لطرح الجيل الجديد من ساعاتها الذكية غالاكسي واتش 8 في الأسواق لتكون أولى الساعات العاملة بنظام Wear OS 6 والمدعومة بواجهة One UI 8 الجديدة.
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وتأتي هذه السلسلة بمجموعة من الميزات المتقدمة التي تشمل: Bedtime Guidance وVascular Load وRunning Coach، إلى جانب إضافة طال انتظارها تهدف إلى إطالة عمر البطارية.
وفي خطوة نحو تعزيز كفاءة البطارية والحد من تدهورها المبكر، أكدت سامسونغ اعتماد ميزة "حماية البطارية" الجديدة ضمن واجهة One UI 8.
وكانت مؤشرات أولية قد ظهرت في شباط الماضي عبر سلاسل برمجية، أشارت إلى أن
غوغل
تعمل على تطوير ميزة الشحن التكيفي ضمن نظام Wear OS 6، واليوم، مع بدء وصول ساعات غالاكسي واتش 8 إلى أيدي المراجعين، تَبَيّن أن الميزة أصبحت واقعًا.
وعلى خلاف ميزة "الحد من الشحن إلى 80%" المتوفرة في بعض الهواتف الذكية، تمنع ميزة "حماية البطارية" شحن الساعة عند وصول نسبة البطارية إلى 90%، وتسمح بإعادة الشحن فقط عندما تنخفض إلى 85%؛ ما يسهم في تقليل الضغط على البطارية وإبطاء وتيرة تدهورها
مع مرور الوقت
.
وتظهر الميزة الجديدة كقسم ثالث ضمن إعدادات البطارية، لتنضم إلى خيارَي عرض معلومات الشحن والتشغيل التلقائي للشحن. ويعد هذا التطوير استجابةً مباشرةً لمطالب المستخدمين الذين يبحثون عن حلول عملية للحفاظ على كفاءة البطارية على المدى
الطويل
.
واختارت سامسونغ نسبة 90% كحد أقصى للشحن بدلًا من 80%، وهو ما يُعد خيارًا مدروسًا نظرًا لصغر حجم بطاريات الساعات الذكية. (إرم نيوز)
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