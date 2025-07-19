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متفرقات

تنسيقات مايكروسوفت المعقدة.. فخ رقمي أم حماية للمستخدم؟

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:30
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صعّدت منظمة LibreOffice، المطوّرة لحزمة البرامج المكتبية المفتوحة المصدر، من انتقاداتها لمايكروسوفت، متهمة إياها بتعمد استخدام تنسيقات ملفات معقدة في تطبيقات "أوفيس" بهدف تقييد المستخدمين داخل منظومتها الرقمية.
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وفي بيان تقني حديث، أوضحت LibreOffice أن مايكروسوفت تعتمد صيغة Office Open XML (OOXML) ذات الامتدادات الشائعة مثل .docx و.xlsx، بدلًا من استخدام المعايير المفتوحة مثل OpenDocument (ODF)، التي توفر حرية أكبر وتوافقًا أوسع بين الأنظمة المختلفة.

وأضاف البيان أن مايكروسوفت صمّمت مخطط XML معقدًا يخالف الغرض الأصلي من لغة XML، وهو تسهيل التوافق عبر ملفات XSD، ما حوّل "الجسر إلى حاجز"، حسب تعبير LibreOffice. وشبهت المنظمة هذه السياسة بشبكة سكك حديدية عامة تتحكم بها منظومة تشغيل خاصة تمنع أي جهة أخرى من الاستفادة منها، مما يضع المستخدمين في حالة "احتجاز تقني" دون علمهم.

كما ربطت LibreOffice بين هذه الممارسات ومحاولات مايكروسوفت فرض الترقية إلى نظام ويندوز 11، مشيرة إلى غياب الأسباب التقنية الحقيقية، واعتبرت الأمر جزءًا من إستراتيجية تهدف إلى إحكام السيطرة على المستخدمين داخل بيئة مغلقة.

وفي ختام البيان، دعت المنظمة المستخدمين إلى التفكير في بدائل أكثر انفتاحًا واستقلالية، مثل أنظمة لينكس وحزمة LibreOffice، لضمان بيئة رقمية شفافة وتكفل حرية المستخدم.
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