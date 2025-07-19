ارتفاع حرارة اللابتوب أثناء العمل؟ هذه الخطوات تحميه

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مع دخول فصل الصيف واعتماد الكثيرين على العمل في الأماكن المفتوحة، سواء في الشرفات أو الكافيهات أو أماكن العمل المشتركة، يتعرض اللاب توب لخطر مباشر بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي قد تؤدي إلى أعطال مفاجئة أو تلف في مكوناته الداخلية.في هذا التقرير، نقدم لك مجموعة من النصائح المهمة لحماية جهازك المحمول أثناء العمل خارج المنزل في الأجواء الحارة:ما الذي تفعله الحرارة بجهازك؟1.ارتفاع حرارة المعالج يسبب بطء الجهاز وتجميده.2. تدهور البطارية أسرع مع درجات الحرارة العالية.3. تأثر الشاشة بالوهج وأشعة الشمس المباشرة.4.التهوية الضعيفة في بعض الأماكن قد تعجل بحدوث أعطال داخلية.نصائح للحفاظ على اللابتوب في الصيف:1. اختار مكانًا باردًا أو مظللًا2.حاول دائمًا الجلوس في أماكن بعيدة عن الشمس المباشرة، واستخدم مظلة أو واقيًا للشمس إن لزم الأمر.3. استخدم قاعدة تبريد (Cooling Pad)، والتي توفر تهوية إضافية للجهاز وتقلل من الحمل على المروحة الداخلية.4. امتنع عن وضع الجهاز على سطح ناعم، مثل البطاطين أو المخدات، لأنها تسد فتحات التهوية وتسبب سخونة زائدة، و الأفضل وضعه على سطح صلب أو قاعدة مخصصة.5. فعل خاصية “Battery Saver” أو “Low Power Mode”، لتقليل استهلاك الطاقة والحرارة الناتجة عن المعالج.6. نظف فتحات التهوية بانتظام لأن تراكم الغبار في فصل الصيف يزيد من مشكلة السخونة.7. تجنب شحن البطارية بالكامل تحت الشمس.