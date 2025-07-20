رغم تصنيفها ضمن الأطعمة غير الصحية، أظهرت دراسات حديثة أن الشوكولا، وخاصة الداكنة منها، قد تقدم فوائد صحية ملموسة، أبرزها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك بفضل مركبات طبيعية تحتويها.

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ويعود السبب وراء هذه الفوائد إلى مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو، والتي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية.

كذلك، توجد هذه المركبات أيضاً في فواكه مثل التوت الأزرق والفراولة، لكن الشوكولا الداكنة تتفوق من حيث الكمية والنوعية.



وبحسب ما نشره موقع "سوري لايف"، فإن الفلافونويدات تساهم في خفض ضغط بشكل ملحوظ عند استهلاك الشوكولا الداكنة بشكل منتظم، وهو ما يرتبط مباشرة بتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتات الدماغية.

وأكدت إحدى الدراسات التي بحثت في تأثير الكاكاو على وظائف الأوعية الدموية، أن مركبات الفلافونويد الطبيعية فيه ترتبط بانخفاض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.



وفي ما يخص ، تشير الأبحاث إلى أن تناول الشوكولا الداكنة باعتدال يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، والذي يعدّ من العوامل الأساسية في انسداد الشرايين.



وأظهرت دراسة نشرتها مجلة جمعية القلب الأميركية أن تناول الشوكولا الداكنة مع اللوز يومياً قد يساهم في تقليل هذا النوع من الكوليسترول بنسبة تصل إلى 7% خلال شهر واحد فقط.



ولا تقتصر فوائد الشوكولا على القلب فحسب، بل إنها تعتبر أيضاً مصدراً جيداً للمغنيسيوم، وهو عنصر ضروري لعدة وظائف حيوية في الجسم، من ضمنها دعم العضلات والأعصاب، وتنظيم مستويات السكر في الدم. كذلك، يحتوي كل 28 غراماً من الشوكولا الداكنة على حوالى 65 ملغ من المغنيسيوم. (24)