30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!
Lebanon 24
20-07-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت منصة واتسآب مراراً من تزايد محاولات اختراق الحسابات الشخصية عبر رسائل التصيّد والرموز الوهمية، مشيرة إلى خطوات أساسية تضمن تعزيز أمان المستخدمين ومنع السيطرة على حساباتهم.
Advertisement
وبحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لدعم واتسآب، ينصح المستخدمون بما يلي:
- تفعيل التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)، وهو إجراء أمني يضيف رمز PIN خاصاً لا يمكن الدخول إلى الحساب من دونه حتى مع وجود رمز التفعيل SMS.
- عدم مشاركة رمز التفعيل المكوّن من 6 أرقام مع أي جهة، حتى إن بدا أنها من الدعم الفني.
- عدم الضغط على روابط مشبوهة تصل عبر الرسائل، حتى لو كانت من أصدقاء، لاحتمال اختراق حساباتهم.
- تحديث التطبيق باستمرار عبر المتاجر الرسمية لتجنّب الثغرات الأمنية.
مواضيع ذات صلة
كيف تحمي أطفالك من أخطار الذكاء الاصطناعي؟ 6 خطوات ضرورية لكل أسرة
Lebanon 24
كيف تحمي أطفالك من أخطار الذكاء الاصطناعي؟ 6 خطوات ضرورية لكل أسرة
20/07/2025 17:09:05
20/07/2025 17:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟
Lebanon 24
كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟
20/07/2025 17:09:05
20/07/2025 17:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون يدعم تعدد حسابات واتساب… التحديث المنتظر يقترب
Lebanon 24
آيفون يدعم تعدد حسابات واتساب… التحديث المنتظر يقترب
20/07/2025 17:09:05
20/07/2025 17:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن أحد جنود الكتيبة 605: الجيش لا يزوّدنا بالأدوات الضرورية لنحمي حياتنا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن أحد جنود الكتيبة 605: الجيش لا يزوّدنا بالأدوات الضرورية لنحمي حياتنا
20/07/2025 17:09:05
20/07/2025 17:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركة Xiaomi تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد
Lebanon 24
شركة Xiaomi تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد
08:23 | 2025-07-20
20/07/2025 08:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب
Lebanon 24
بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب
05:50 | 2025-07-20
20/07/2025 05:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها
Lebanon 24
للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها
02:00 | 2025-07-20
20/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مذهلة لـ"الشوكولا الداكنة".. ما هي؟
Lebanon 24
فوائد مذهلة لـ"الشوكولا الداكنة".. ما هي؟
02:00 | 2025-07-20
20/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حرارة اللابتوب أثناء العمل؟ هذه الخطوات تحميه
Lebanon 24
ارتفاع حرارة اللابتوب أثناء العمل؟ هذه الخطوات تحميه
23:00 | 2025-07-19
19/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
Lebanon 24
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
02:33 | 2025-07-20
20/07/2025 02:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
14:10 | 2025-07-19
19/07/2025 02:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
15:30 | 2025-07-19
19/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
16:30 | 2025-07-19
19/07/2025 04:30:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:23 | 2025-07-20
شركة Xiaomi تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد
05:50 | 2025-07-20
بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب
02:00 | 2025-07-20
للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها
02:00 | 2025-07-20
فوائد مذهلة لـ"الشوكولا الداكنة".. ما هي؟
23:00 | 2025-07-19
ارتفاع حرارة اللابتوب أثناء العمل؟ هذه الخطوات تحميه
15:00 | 2025-07-19
ميتا تهاجم مدونة الذكاء الاصطناعي في أوروبا
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 17:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 17:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 17:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24