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تكنولوجيا وعلوم

خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:00
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حذّرت منصة واتسآب مراراً من تزايد محاولات اختراق الحسابات الشخصية عبر رسائل التصيّد والرموز الوهمية، مشيرة إلى خطوات أساسية تضمن تعزيز أمان المستخدمين ومنع السيطرة على حساباتهم.
 
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وبحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لدعم واتسآب، ينصح المستخدمون بما يلي:

- تفعيل التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)، وهو إجراء أمني يضيف رمز PIN خاصاً لا يمكن الدخول إلى الحساب من دونه حتى مع وجود رمز التفعيل SMS.

- عدم مشاركة رمز التفعيل المكوّن من 6 أرقام مع أي جهة، حتى إن بدا أنها من الدعم الفني.

- عدم الضغط على روابط مشبوهة تصل عبر الرسائل، حتى لو كانت من أصدقاء، لاحتمال اختراق حساباتهم.
 
- تحديث التطبيق باستمرار عبر المتاجر الرسمية لتجنّب الثغرات الأمنية.

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