30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
شركة Xiaomi تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد
Lebanon 24
20-07-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.
وحصل هاتف Redmi 15C 4G على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (173/81/8.2) ملم، وزنه 205 غ.
Advertisement
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1604/7209 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 260 بيكسل/الإنشر تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Mediatek Helio G81 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، فيها مستشعر لضبط عمق الصورة وعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.
زوّدته Xiaomi أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح بسعر 130
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد.. شركة Xiaomi تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد.. شركة Xiaomi تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
20/07/2025 17:09:13
20/07/2025 17:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Xiaomi تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة
Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Xiaomi تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة
20/07/2025 17:09:13
20/07/2025 17:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية
Lebanon 24
بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية
20/07/2025 17:09:13
20/07/2025 17:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف ذكي.. Sharp تعلن عن منافسها الجديد في عالم أندرويد
Lebanon 24
هاتف ذكي.. Sharp تعلن عن منافسها الجديد في عالم أندرويد
20/07/2025 17:09:13
20/07/2025 17:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب
Lebanon 24
بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب
05:50 | 2025-07-20
20/07/2025 05:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!
Lebanon 24
خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!
05:00 | 2025-07-20
20/07/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها
Lebanon 24
للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها
02:00 | 2025-07-20
20/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مذهلة لـ"الشوكولا الداكنة".. ما هي؟
Lebanon 24
فوائد مذهلة لـ"الشوكولا الداكنة".. ما هي؟
02:00 | 2025-07-20
20/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حرارة اللابتوب أثناء العمل؟ هذه الخطوات تحميه
Lebanon 24
ارتفاع حرارة اللابتوب أثناء العمل؟ هذه الخطوات تحميه
23:00 | 2025-07-19
19/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
Lebanon 24
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
02:33 | 2025-07-20
20/07/2025 02:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
14:10 | 2025-07-19
19/07/2025 02:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
15:30 | 2025-07-19
19/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
16:30 | 2025-07-19
19/07/2025 04:30:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:50 | 2025-07-20
بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب
05:00 | 2025-07-20
خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!
02:00 | 2025-07-20
للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها
02:00 | 2025-07-20
فوائد مذهلة لـ"الشوكولا الداكنة".. ما هي؟
23:00 | 2025-07-19
ارتفاع حرارة اللابتوب أثناء العمل؟ هذه الخطوات تحميه
15:00 | 2025-07-19
ميتا تهاجم مدونة الذكاء الاصطناعي في أوروبا
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 17:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 17:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 17:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24