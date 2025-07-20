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تكنولوجيا وعلوم

شركة Xiaomi تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:23
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أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.
 
وحصل هاتف Redmi 15C 4G على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (173/81/8.2) ملم، وزنه 205 غ.
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شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1604/7209 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 260 بيكسل/الإنشر تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Mediatek Helio G81 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، فيها مستشعر لضبط عمق الصورة وعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

زوّدته Xiaomi أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح بسعر 130 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
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