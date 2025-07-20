دراسة تفجّر مفاجأة.. هذا ما كان يتناوله الأوروبيون في العصور الوسطى

أظهر تحليل نُشر في مجلة "Antiquity" أن الناس استمروا في تناول لحوم الخيل في بعض أجزاء في العصور الوسطى حتى بعد اعتناق .

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وتناولت الدراسة أكل لحم الخيل، وحللت الأدلة الأثرية من 198 مستوطنة مجرية من العصور الوسطى، بما في ذلك العديد منها فيما يُعرف الآن بالنمسا وكرواتيا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا.



ورغم أنه من غير الممكن التعرف على بقايا الخيول من الولائم الأصغر حجما، فقد قام الباحثون بتحليل نسبة عظام الخيول إلى أنواع أخرى من العظام في أكوام النفايات الأثرية لتحديد ما إذا كان لحم الخيول يشكل جزءا كبيرا من في العصور الوسطى المبكرة في .



تُظهر نفايات هذه المواقع انخفاضًا عامًا في بقايا الخيول على مر الزمن. مع ذلك، استمر تناول لحوم الخيول لأكثر من قرنين قبل المغولي عامي 1241 و1242، و"بحلول منتصف القرن السادس عشر، توقف تناول لحوم الخيول تقريبًا في المجر"، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع الطلب على الخيول.



وأدى الغزو إلى تدمير معظم في السهول المجرية، وتبع ذلك انخفاض في عدد السكان ومجاعة.



خلص الباحثون إلى أن وجود عظام خيول بين أكوام القمامة المجرية في العصور الوسطى قد يعكس تقاليد رعوية أوراسية. وقد استمرت هذه العادات حتى بعد اعتناق المسيحية، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي. (واشنطن بوست)