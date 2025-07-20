أقمار صغيرة تدور حول الأرض ثم تختفي.. ما القصة؟

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الباحث جيديكي من وفريقه أوضحوا أن هذه الأجسام عبارة عن شظايا مقذوفة بفعل اصطدامات نيزكية بالقمر، بعضها يُسحب بفعل الجاذبية الأرضية إلى مدار مؤقت حول كوكبنا قبل أن تفلت مجددًا.ووفقًا لمحاكاة نشرها الباحثون في مجلة Icarus، فإن ما يصل إلى 6.5 جسمًا صغيرًا قد يكون في مدار أرضي مؤقت في وقت واحد، ويدور معظمها حول الأرض لحوالي 9 أشهر فقط قبل أن تغادر.لكن جيديكي حذّر من أن هامش الخطأ في هذا الرقم كبير، بسبب صعوبة رصد هذه الأجسام التي لا يتجاوز قطر أغلبها مترين، وهي تتحرك بسرعة فائقة تجعلها تظهر كخطوط غير واضحة على صور التلسكوبات، ما يُصعّب اكتشافها على الحواسيب.واكتشاف أقمار صغيرة مثل "كامو واليوا" (2016) و**"2024 PT5"** يدعم فرضية أن القمر قد يكون مصدرًا لهذه الشظايا، وليس فقط الكويكبات.يرى العلماء أن لهذه الأقمار الصغيرة قيمة تجارية محتملة، إذ يمكن للشركات اصطيادها أثناء وجودها في مدار قريب، ما يُغني عن رحلات بعيدة ومكلفة إلى حزام الكويكبات.علميًا، تقدم هذه الظاهرة نظرة جديدة على كيفية تكوّن الحفر على القمر، وتاريخ الاصطدامات في النظام الشمسي، وربما تساعد في فهم أفضل لكيفية حماية الأرض من تهديدات الكويكبات مستقبلاً. (live science)