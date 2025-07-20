Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مشهد فلكي نادر.. كواكب تُولد في مجرّة بعيدة (صورة)

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1394358-638886527782692784.jpg
Doc-P-1394358-638886527782692784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد علم الفلك إنجازًا غير مسبوق بعد أن تمكن باحثون دوليون من توثيق أول لحظة لولادة كواكب خارج نظامنا الشمسي، في مشهد فريد يمثل بداية تشكّل العوالم حول نجم فتِي يُعرف باسم HOPS-315، يقع على بعد نحو 1300 سنة ضوئية عن الأرض.
Advertisement

باستخدام قدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي ومرصد ألما في تشيلي، رصد العلماء غاز أول أكسيد السيليكون (SiO) يتكاثف ويتصلب على شكل معادن نارية حول النجم الجديد. إنها اللحظة التي تبدأ فيها حبّات الغبار المعدني بالتبلور لتكوّن نوى كواكب ناشئة – مشهد يشبه ولادة النظام الشمسي قبل مليارات السنين.

تُعد هذه المشاهدة أقدم دليل مباشر على بدء تشكّل الكواكب حول نجم غير الشمس. داخل قرص دوّار من الغاز والغبار، شبيه بما كان عليه النظام الشمسي في بداياته، راقب العلماء بداية تكوين المعادن الصلبة في المنطقة نفسها التي تُقابل اليوم حزام الكويكبات في مجموعتنا الشمسية.
صورة ALMA لـ HOPS-315، وهو نظام كوكبي لا يزال في طور التكوين

تشير النتائج إلى أن هذه المعادن النارية، التي تُشبه تلك الموجودة في أقدم النيازك على الأرض، قد بدأت تتجمّع وتتكاثف، مُشكلةً نواةً أولية لكواكب مستقبلية. ومع مرور الوقت، تُكوِّن هذه الحبيبات الصغيرة كُتلًا أكبر، ثم كواكب مصغّرة، ثم كواكب كاملة.

وقالت ميليسا ماكلور، الباحثة في جامعة ليدن والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "للمرة الأولى، نُحدد اللحظة التي يبدأ فيها تكوّن الكواكب حول نجم بعيد. إنها صورة لماضٍ يشبه بداية نظامنا الشمسي".

من جهته، شبّه ميريل فان هوف، من جامعة بيردو الأميركية، هذا الاكتشاف بـ"صورة لطفولة نظامنا الشمسي"، مؤكدًا أن ما يُرصد الآن حول HOPS-315 يشبه كثيرًا ما حدث هنا قبل أكثر من 4 مليارات سنة. (tech eXplorist)
مواضيع ذات صلة
لن يتكرر قبل عام 2040.. مشهد فلكي نادر يستمر لأشهر (صور)
lebanon 24
21/07/2025 11:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"قمر الفراولة" يزين سماء العالم في عرض فلكي نادر مساء اليوم
lebanon 24
21/07/2025 11:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نموذج جديد يساعد فى معرفة الكواكب البعيدة للبحث عن احتمالية وجود حياة
lebanon 24
21/07/2025 11:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أصالة تنشر صورة نادرة مع والدها.. شاهدوها
lebanon 24
21/07/2025 11:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:22 | 2025-07-21
02:37 | 2025-07-21
00:05 | 2025-07-21
23:05 | 2025-07-20
15:25 | 2025-07-20
12:53 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24