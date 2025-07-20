مشهد فلكي نادر.. كواكب تُولد في مجرّة بعيدة (صورة)

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باستخدام قدرات الفضائي ومرصد ألما في تشيلي، رصد العلماء غاز أول أكسيد السيليكون (SiO) يتكاثف ويتصلب على شكل معادن نارية حول النجم الجديد. إنها اللحظة التي تبدأ فيها حبّات الغبار المعدني بالتبلور لتكوّن نوى كواكب ناشئة – مشهد يشبه ولادة النظام الشمسي قبل مليارات السنين.تُعد هذه المشاهدة أقدم دليل مباشر على بدء تشكّل الكواكب حول نجم غير الشمس. داخل قرص دوّار من والغبار، شبيه بما كان عليه النظام الشمسي في بداياته، راقب العلماء بداية تكوين الصلبة في المنطقة نفسها التي تُقابل اليوم حزام الكويكبات في مجموعتنا الشمسية.تشير النتائج إلى أن هذه المعادن النارية، التي تُشبه تلك الموجودة في أقدم النيازك على الأرض، قد بدأت تتجمّع وتتكاثف، مُشكلةً نواةً أولية لكواكب مستقبلية. ومع مرور الوقت، تُكوِّن هذه الحبيبات الصغيرة كُتلًا أكبر، ثم كواكب مصغّرة، ثم كواكب كاملة.وقالت ميليسا ماكلور، الباحثة في والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "للمرة الأولى، نُحدد اللحظة التي يبدأ فيها تكوّن الكواكب حول نجم بعيد. إنها صورة لماضٍ يشبه بداية نظامنا الشمسي".، شبّه ميريل فان هوف، من جامعة بيردو الأميركية، هذا الاكتشاف بـ"صورة لطفولة نظامنا الشمسي"، مؤكدًا أن ما يُرصد الآن حول HOPS-315 يشبه كثيرًا ما حدث هنا قبل أكثر من 4 مليارات سنة. (tech eXplorist)