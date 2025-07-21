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تكنولوجيا وعلوم

تغيير قواعد الربح من يوتيوب يربك المؤثرين

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:37
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أعلنت منصة يوتيوب، في 15 تموز 2025، عن تحديث بسيط على سياسة "المحتوى المعاد استخدامه"، موضحة أنها ستُعرف الآن باسم "المحتوى غير الأصيل"، وذلك في محاولة لتوضيح المعايير التي تُحدد ما إذا كان المحتوى مؤهلاً لتحقيق الدخل أم لا.
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وأكدت المنصة أن الهدف من هذا التغيير هو تعزيز الشفافية والحد من انتشار المواد المنتجة بشكل مفرط أو المتكررة التي لا تقدم قيمة أصلية.
 
وأثار التحديث المفاجئ جدلاً واسعاً وقلقاً بالغاً بين صناع المحتوى، بعد أن اعتقد البعض أن التعديلات قد تهدد مصادر دخلهم، خاصة مع انتشار تفسيرات مثيرة للذعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وفي تصريحات صحفية، أشار خبراء إلى أن هذه السياسات ليست جديدة من حيث المضمون، وإنما جاءت لتوضيح النقاط الرمادية، حيث أن يوتيوب لطالما شددت على أهمية الأصالة والابتكار في المحتوى المؤهل للربح. (امارات 24) 
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