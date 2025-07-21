5 خطوات لحماية حسابك على فيسبوك من الاختراق

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مع تزايد الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال الرقمي، أصبح تأمين الحسابات الشخصية على ضرورة لا رفاهية، خاصةً مع كثرة حالات اختراق حسابات التي تؤدي إلى فقدان البيانات أو استغلال الحسابات في أنشطة غير مشروعة، لحسن الحظ، يوفر “فيسبوك” مجموعة من الأدوات والإعدادات التي يمكنك استخدامها لحماية حسابك بسهولة، إليك خمس خطوات أساسية لتأمين حسابك على فيسبوك من الاختراق:1. تفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)تُعتبر المصادقة الثنائية من أقوى الوسائل الدفاعية لحماية الحسابات، عند تفعيلها، سيُطلب منك إدخال رمز تحقق يُرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني في كل مرة تحاول فيها تسجيل الدخول من جهاز غير معتاد، يمكنك تفعيل الخاصية من إعدادات الأمان والخصوصية داخل تطبيق فيسبوك.2. مراجعة الأجهزة والنشاطات الحديثةقم بمراجعة قائمة الأجهزة التي تم تسجيل الدخول منها إلى حسابك، واحذف أي جهاز . للوصول إلى هذه القائمة، انتقل إلى إعدادات الحساب، ثم “الأمان وتسجيل الدخول”، وراجع “أماكن تسجيل الدخول”. إذا لاحظت أي نشاط مريب، قم بتغيير كلمة المرور فورًا.3. استخدام كلمة مرور قوية وفريدةابتعد عن استخدام كلمات المرور السهلة أو المتكررة. أنشئ كلمة مرور تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز. يُفضل أن تكون كلمة مرور فيسبوك مختلفة عن تلك التي تستخدمها في مواقع أخرى. كما يُنصح بتحديثها بشكل .4. تعطيل الوصول للتطبيقات المشبوهةقد تمنح بعض التطبيقات الخارجية صلاحية الوصول إلى بيانات حسابك على فيسبوك. لذا يجب مراجعة الأذونات الممنوحة لهذه التطبيقات من قسم “التطبيقات ومواقع الويب” في الإعدادات، وحذف أي تطبيق غير معروف أو غير موثوق.5. تفعيل التنبيهات حول محاولات تسجيل الدخول المشبوهةيمنحك فيسبوك خيار تلقي إشعار أو بريد إلكتروني عند محاولة تسجيل الدخول من جهاز أو مكان غير معتاد، يمكنك تفعيل هذه التنبيهات من “إعدادات الأمان”، ما يساعدك على اكتشاف محاولات الاختراق مبكرًا والتعامل معها قبل فوات الأوان.(اليوم السابع)