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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تُغلق متجر الأفلام والمسلسلات... والمستخدمون يحتفظون بمحتوياتهم

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:13
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في خطوة مفاجئة، أغلقت مايكروسوفت متجرها لشراء الأفلام والمسلسلات على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام windows وأجهزة Xbox، منهيةً بذلك رحلة استمرت نحو عقدين في سوق المحتوى الترفيهي الرقمي. ورغم غياب أي إعلان رسمي من الشركة، رصد الصحافي توم وارن من موقع "ذا فيرج" توقف المتجر، بينما أكد موقع الدعم الرسمي لمايكروسوفت أن عمليات الشراء والاستئجار لم تعد متاحة.
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ورغم الإغلاق، طمأنت الشركة المستخدمين بأن بإمكانهم الاستمرار في مشاهدة المحتوى الذي سبق أن اشتروه عبر تطبيق "microsoft Movies & TV" المتاح على أجهزة Windows وXbox، بدقة تصل إلى HD Max. كما يستطيع المستخدمون في الولايات المتحدة ربط حساباتهم بخدمة "Movies Anywhere" لمشاهدة بعض الأفلام عبر منصات أخرى.

أُطلق المتجر أول مرة عام 2006 تحت اسم Zune Video Marketplace، قبل أن يُعاد تسميته لاحقًا إلى Xbox Video، ثم Movies and TV عام 2015. ومنذ عام، كانت مايكروسوفت قد أوقفت التطبيق على جهاز Xbox 360، في إشارة مبكرة إلى التوجه نحو إنهاء الخدمة.

وكانت الخدمة متاحة في عدد محدود من الدول—بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا—وهو ما يُرجّح أن يكون أحد أسباب إغلاقها، إلى جانب هيمنة خدمات البث الكبرى على السوق مثل Apple TV وAmazon Prime Video، والتي تنصح مايكروسوفت مستخدميها باللجوء إليها لشراء المحتوى مستقبلاً.

الإغلاق يسلط الضوء على تغيّر توجهات المستهلكين وتضاؤل جدوى المتاجر الرقمية التي لا تدعم نماذج الاشتراك أو البث عند الطلب، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، وتراجع الحصة السوقية للمنصات المستقلة أمام عمالقة الترفيه الرقمي.

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