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تكنولوجيا وعلوم
كاميرتان أماميتان في iPad Pro المقبل؟ شائعات جديدة تكشف خطة آبل لعام 2025
Lebanon 24
21-07-2025
|
10:33
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بعد إطلاقها لعدد من الأجهزة في النصف الأول من العام، بينها
iphone
16e وiPad Air بشريحة M3، يبدو أن آبل تُحضّر لجولة جديدة من الإعلانات في الخريف، مع توقعات بطرح iPhone 17 وApple Watch Series 11. أما جهاز iPad Pro، فيبدو أنه سيشهد تحديثًا كبيرًا مع بداية العام المقبل، بحسب تقرير حديث من "
بلومبرغ
".
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أبرز ما كشفت عنه التسريبات هو نية آبل إضافة كاميرا أمامية ثانية إلى iPad Pro المرتقب، المعروف حتى الآن بـ iPad Pro M5. الكاميرتان لن تكونا متجاورتين: الأولى ستحافظ على موضعها الأفقي المعتاد، بينما سيتم وضع الثانية في الاتجاه الرأسي، في الجزء العلوي من الجهاز، كما في الطرازات القديمة.
هذا التغيير يهدف إلى تحسين تجربة مكالمات الفيديو وتطبيق FaceTime، بغض النظر عن كيفية إمساك الجهاز. وفي حين أن آبل بدأت اعتماد الوضع الأفقي للكاميرا الأمامية منذ iPad 2022، فإن العودة إلى دعم الوضعين معًا قد تلبي حاجات المستخدمين الذين يفضّلون استخدام الجهاز عموديًا.
الخبير التقني
مارك غورمان
، أشار إلى أن هذه الإضافة قد تركز على دعم نمط التصوير البورتريه ومكالمات الفيديو، دون أن ترتبط بوظيفة فتح القفل، والتي ستبقى على الأرجح مرتبطة بالكاميرا الأفقية ومستشعرات Face ID.
حتى اللحظة، لم تُحدد آبل موعدًا رسميًا لإطلاق iPad Pro M5، لكن التوقعات تشير إلى بداية 2025. ويُرجّح أن يعمل الجهاز على شريحة Apple Silicon M5 الجديدة، وأن يُشغّل بنظام iPadOS 26 الذي كُشف عنه في
مؤتمر wwdc
في يونيو، والمُنتظر إطلاقه رسميًا في أيلول المقبل.
في ظل ارتفاع المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية، يبدو أن آبل تراهن على تعزيز قدرات الكاميرا وتعدد أوضاع الاستخدام لتقديم تجربة أكثر مرونة للمستخدمين المحترفين. لكن يبقى السؤال: هل يكفي هذا الابتكار لكسب جمهور جديد في سوق يزداد نضجًا؟ (t3)
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