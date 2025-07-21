هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس

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كشفت شركة Xiaomi عن أحدث هواتفها الذكية Redmi 15C 4G، الذي يُتوقع أن يحقق رواجًا واسعًا في الأسواق بفضل مواصفاته المتطورة وسعره الاقتصادي، ليكون منافسًا قويًا في فئة الأجهزة المتوسطة.ويتميز الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار بمعيار IP64، بأبعاد (173/81/8.2) ملم، ووزن يبلغ 205 غرامات، ما يجمع بين القوة وخفة الاستخدام. أما الشاشة، فجاءت من نوع IPS LCD بقياس 6.9 بوصة، بدقة (1604×720) بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 ، مع كثافة عرض تقارب 260 بكسل/الإنش، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.يعمل الجهاز بنظام 15 مع واجهة HyperOS 2، ويعتمد على معالج Mediatek Helio G81 Ultra ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.فيما يتعلق بالكاميرات، زوّد الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل تدعم تصوير العمق والعريض، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل تلبّي احتياجات السيلفي والمكالمات المرئية.ويقدّم الهاتف مزايا إضافية تشمل منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستشعر بصمة الإصبع، ومستقبلاً لإشارات FM، وشريحة NFC. كما يضم بطارية ضخمة بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، وسيُطرح في الأسواق بسعر يبلغ نحو 130 فقط. (روسيا اليوم)