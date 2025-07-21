Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1394720-638887229579971130.jpg
Doc-P-1394720-638887229579971130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة Xiaomi عن أحدث هواتفها الذكية Redmi 15C 4G، الذي يُتوقع أن يحقق رواجًا واسعًا في الأسواق بفضل مواصفاته المتطورة وسعره الاقتصادي، ليكون منافسًا قويًا في فئة الأجهزة المتوسطة.

ويتميز الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار بمعيار IP64، بأبعاد (173/81/8.2) ملم، ووزن يبلغ 205 غرامات، ما يجمع بين القوة وخفة الاستخدام. أما الشاشة، فجاءت من نوع IPS LCD بقياس 6.9 بوصة، بدقة (1604×720) بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع كثافة عرض تقارب 260 بكسل/الإنش، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
Advertisement

يعمل الجهاز بنظام android 15 مع واجهة HyperOS 2، ويعتمد على معالج Mediatek Helio G81 Ultra ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

فيما يتعلق بالكاميرات، زوّد الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل تدعم تصوير العمق والعريض، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل تلبّي احتياجات السيلفي والمكالمات المرئية.

ويقدّم الهاتف مزايا إضافية تشمل منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستشعر بصمة الإصبع، ومستقبلاً لإشارات FM، وشريحة NFC. كما يضم بطارية ضخمة بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، وسيُطرح في الأسواق بسعر يبلغ نحو 130 يورو فقط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بمواصفات وأسعار منافسة.. هاتف جديد من vivo
lebanon 24
22/07/2025 10:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Oppo تعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
22/07/2025 10:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
22/07/2025 10:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Xiaomi تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة
lebanon 24
22/07/2025 10:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-07-22
23:56 | 2025-07-21
16:00 | 2025-07-21
14:00 | 2025-07-21
10:33 | 2025-07-21
10:13 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24