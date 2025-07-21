بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Oppo تعلن عن هاتفها الجديد

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أعلنت Oppo عن هاتفها الجديد الذي جهّزته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس في قريبا.حصل هاتف K13 Turbo Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ابعاده (162.8/77.2/7.3) ملم، وزنه 208 غ.شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 1600 شمعة/م تقريبا.يعمل الجهاز بنظام "اندرويد-15" مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.زوّد الهاتف لمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، وسيطرح بأسعار منافسة تبدأ من 110 تقريبا.