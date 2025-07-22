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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تعمل على تحسين أداء ويندوز 11 ومعالجة البطء الملحوظ

Lebanon 24
22-07-2025 | 15:00
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طالبت شركة مايكروسوفت، ملاحظات مباشرة حول أي "أداء بطىء" فى ويندوز 11.
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وكشف تقرير أنه منذ إطلاق نظام ويندوز 11 في أكتوبر 2021، ظهرت شكاوى حول أدائه على أنواع معينة من الأجهزة، سواءً كان ذلك بسبب عدم تحسن أداء الألعاب على معالجات هجينة جديدة، أو ادعاءات بأن ويندوز 11 يبدو بطيئًا مقارنةً بنظام ويندوز 10، فقد سعت مايكروسوفت جاهدةً لإصلاح المشاكل بتحديثات نظام التشغيل.

وأُطلقت نسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل windows 11، تتضمن طريقة لجمع سجلات الأداء المرسلة إلى مايكروسوفت تلقائيًا، وتقول مايكروسوفت: "نشجع مستخدمي Windows Insider على تقديم ملاحظاتهم عند مواجهة مشاكل في أجهزة الكمبيوتر تتعلق ببطء الأداء أو بطئه، مما يسمح لمركز الملاحظات بجمع هذه السجلات تلقائيًا، مما سيساعدنا على تحديد جذور المشكلات بشكل أسرع ".

ويعد نظام التسجيل الجديد هذا جزءًا من "التزام microsoft بتحسين أداء Windows"، ومن المرجح أن يعني أننا سنرى المزيد من التحسينات في جانب الأداء والموثوقية لتحديث 25H2 المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

وأجرت مايكروسوفت بالفعل بعض تحسينات الأداء على نظام ويندوز 11 في عام 2023 لتسريع شريط المهام ومنطقة الإشعارات ولوحة الإعدادات السريعة، كما انخفض تأثير تطبيقات بدء التشغيل على الأداء في عام 2023، ويبدو أن تحديث 24H2 الذي أُطلق العام الماضي قد حسّن الأداء بشكل كبير على الأجهزة القديمة.

وتسعى مايكروسوفت أيضًا إلى تحسين برامج تشغيل ويندوز من خلال متطلبات جديدة سيحتاج المطورون إلى اتباعها لتحديث 25H2 الذي سيصدر لاحقًا هذا العام ، وتشترط الآن إجراء تحليل ثابت لإصدار شهادات برامج التشغيل، مما يُفترض أن يُساعد في "تحديد المشاكل المحتملة في شيفرة برامج التشغيل قبل النشر. (اليوم السابع)
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