31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"فيسبوك" تشن حملة تطهير كبرى: حذف 10 ملايين حساب خلال 6 أشهر
Lebanon 24
23-07-2025
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت شركة "
فيسبوك
" بشن حملة واسعة النطاق في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة المستخدمين ومكافحة "المحتوى المزعج"، أسفرت عن حذف أكثر من 10 ملايين حساب خلال النصف الأول من عام 2025.
Advertisement
وهذه الخطوة تأتي كجزء من سياسة الشركة المملوكة لشركة "ميتا" الرامية إلى تعزيز الحسابات الأصلية وتقليل انتشار المحتوى المكرر وغير الأصلي الذي يسيء إلى جودة المنصة.
وأوضحت "فيسبوك" في بيان رسمي أن وتيرة الحذف بلغت أكثر من مليون حساب شهريا، مشيرة إلى أن تكرار ظهور نفس المحتوى من حسابات متعددة، سواء كانت تحاول انتحال شخصية منشئ المحتوى الأصلي أو مجرد حسابات مزعجة، يؤدي إلى إضعاف التجربة العامة للمستخدمين ويحد من فرص ظهور الأصوات الجديدة والمبدعة. ولذلك تعمل الشركة على تطبيق إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة وحماية المبدعين الحقيقيين.
ومع ذلك، لم تخل ذه الحملة من التبعات السلبية، حيث أفاد عشرات المستخدمين بتعرض حساباتهم الشرعية للحذف الخطأ، وهو ما عزاه البعض إلى قصور في أنظمة
الذكاء الاصطناعي
المسؤولة عن تحديد الحسابات غير الأصلية.
وعبر مستخدمون عن استيائهم على منصات التواصل، حيث وصف أحدهم في منشور على منتدى Reddit تحت عنوان MetaLawsuits، كيف أثر الحذف الخاطئ لحسابه سلبا على عمله وعلاقاته المهنية، كما تسبب في قطع شبكة الدعم الخاصة بابنه المصاب بالتوحد، ما خلف شعورا عميقا بالإهمال والظلم.
ولم تقتصر موجة الحذف هذه على "فيسبوك" فحسب، بل امتدت لتشمل "إنستغرام" أيضا، ما دفع بعض المراقبين إلى تسمية الظاهرة بـ"موجة حظر ميتا".
وفي هذا السياق، حاولت الصحف الدولية التواصل مع الشركة للحصول على توضيحات إضافية حول أسباب حذف الحسابات الشرعية، لكن لم يتم الحصول على رد مفصل حتى الآن.
وتعتزم "فيسبوك" المضي قدمًا في خطوات جديدة لتنظيف منصتها من الحسابات غير النشطة أو المخالفة، حيث سيتلقى أي مستخدم يتم حذف حسابه إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يبلغه بالإجراء المتخذ، مع منحه مهلة تمتد لـ180 يومًا لتقديم طلب استئناف. وفي حال انقضاء هذه المهلة دون تحرّك من المستخدم، يصبح الحذف نهائيًا ولا يمكن التراجع عنه.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه أوسع بين كبرى شركات التكنولوجيا لتحديث سياساتها وضمان تجربة أكثر أمانًا وفعالية للمستخدمين، وهو ما كانت قد بدأت به "
غوغل
" أيضًا عام 2023 بإعلانها عن خطوات مشابهة لحذف الحسابات غير النشطة.
وفي سياق متصل، كشفت وثائق داخلية أن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"،
مارك زوكربيرغ
، كان قد طرح عام 2022 مقترحًا جذريًا يقضي بحذف كل علاقات الصداقة على "فيسبوك" وإعادة بناء الشبكة الاجتماعية بالكامل من الصفر. إلا أن الفكرة قوبلت برفض حاد من داخل الشركة. ويبدو أن الحملة الحالية لتنظيف الحسابات تُعد تنفيذًا جزئيًا ومخففًا لتلك الرؤية السابقة، لكنها مع ذلك تطرح تساؤلات حول مدى توازن المنصة بين محاربة الحسابات الوهمية والمزعجة، وبين حماية حقوق المستخدمين الفعليين في الاحتفاظ بوجودهم الرقمي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تشنّ حملة على سارقي المحتوى وتوقف أرباحهم على "فيسبوك"
Lebanon 24
"ميتا" تشنّ حملة على سارقي المحتوى وتوقف أرباحهم على "فيسبوك"
23/07/2025 13:01:41
23/07/2025 13:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إيران تشنّ حملة ضدّ عملاء "الموساد"
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إيران تشنّ حملة ضدّ عملاء "الموساد"
23/07/2025 13:01:41
23/07/2025 13:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن تجهّز حملة كبرى لإعادة تسليح أوكرانيا في أقل من شهرين
Lebanon 24
لندن تجهّز حملة كبرى لإعادة تسليح أوكرانيا في أقل من شهرين
23/07/2025 13:01:41
23/07/2025 13:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني: خلال 6 أشهر سيعاد تأهيل مدينة الخرطوم وستعود الحكومة تدريجيا
Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني: خلال 6 أشهر سيعاد تأهيل مدينة الخرطوم وستعود الحكومة تدريجيا
23/07/2025 13:01:41
23/07/2025 13:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
Lebanon 24
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
23:00 | 2025-07-22
22/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تعمل على تحسين أداء ويندوز 11 ومعالجة البطء الملحوظ
Lebanon 24
مايكروسوفت تعمل على تحسين أداء ويندوز 11 ومعالجة البطء الملحوظ
15:00 | 2025-07-22
22/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يستبدل تطبيق ويندوز الأصلي بإصدار ويب أبطأ
Lebanon 24
واتساب يستبدل تطبيق ويندوز الأصلي بإصدار ويب أبطأ
12:30 | 2025-07-22
22/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض في أعماق النظام الشمسي يعيد إشعال الجدل حول "الكوكب التاسع"
Lebanon 24
جسم غامض في أعماق النظام الشمسي يعيد إشعال الجدل حول "الكوكب التاسع"
10:04 | 2025-07-22
22/07/2025 10:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض تدور أسرع.. هل أصبح اليوم "أقصر"؟
Lebanon 24
الأرض تدور أسرع.. هل أصبح اليوم "أقصر"؟
09:32 | 2025-07-22
22/07/2025 09:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
Lebanon 24
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
08:21 | 2025-07-22
22/07/2025 08:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
23:52 | 2025-07-22
22/07/2025 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يعطي إشارة الانطلاق
Lebanon 24
الراعي يعطي إشارة الانطلاق
09:00 | 2025-07-22
22/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يمنع اندلاع الحرب؟
Lebanon 24
مَنْ يمنع اندلاع الحرب؟
11:01 | 2025-07-22
22/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في مهبّ التحوّلات: سيناريوهات على حافة الانفجار!
Lebanon 24
لبنان في مهبّ التحوّلات: سيناريوهات على حافة الانفجار!
10:00 | 2025-07-22
22/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-07-22
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
15:00 | 2025-07-22
مايكروسوفت تعمل على تحسين أداء ويندوز 11 ومعالجة البطء الملحوظ
12:30 | 2025-07-22
واتساب يستبدل تطبيق ويندوز الأصلي بإصدار ويب أبطأ
10:04 | 2025-07-22
جسم غامض في أعماق النظام الشمسي يعيد إشعال الجدل حول "الكوكب التاسع"
09:32 | 2025-07-22
الأرض تدور أسرع.. هل أصبح اليوم "أقصر"؟
08:13 | 2025-07-22
هواتف مبكرة... صحة نفسية متدهورة: دراسة عالمية تدق ناقوس الخطر
فيديو
جلسة تشريعية عامة لبحث ملف الاتصالات ورفع الحصانة عن بوشيكيان (بث مباشر)
Lebanon 24
جلسة تشريعية عامة لبحث ملف الاتصالات ورفع الحصانة عن بوشيكيان (بث مباشر)
04:07 | 2025-07-23
23/07/2025 13:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
23/07/2025 13:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
23/07/2025 13:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24