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تكنولوجيا وعلوم

في ويندوز 11.. مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:01
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بدأت مايكروسوفت طرح مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تحديث جديد لنظام ويندوز 11، وهي تشمل أداة Copilot Vision التي تتيح تحليل محتوى الشاشة بالكامل، إلى جانب مزايا أخرى حصرية لأجهزة Copilot Plus المزودة بمعالجات سنابدراجون الجديدة.
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ويمكن لكافة مستخدمي ويندوز 11 الآن استخدام Copilot Vision من خلال تطبيق Copilot، إذ تعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لفهم ما يظهر في الشاشة وتحليله، مثل التطبيقات وصفحات الويب. ويستطيع المستخدم طرح أسئلة صوتية تتعلق بالمحتوى المعروض، أو طلب المساعدة في تنفيذ مهام، مثل تحسين الإضاءة في الصور.

سيحصل مستخدمو أجهزة Copilot Plus على تجربة أكثر تقدمًا، تشمل مساعدًا ذكيًا مدمجًا في تطبيق الإعدادات، يتيح البحث بأوامر طبيعية مثل “أرغب في تفعيل الوضع الهادئ” أو “توصيل جهاز بلوتوث”، إذ يمكن للأداة تنفيذ الأوامر تلقائيًا إذا كانت ضمن قدراتها.

وسيحصل هؤلاء المستخدمون أيضًا على تحديثات لميزة “Click to Do”، التي تظهر عند الضغط على زر ويندوز مع النقر بزر الماوس الأيسر، وتتيح تنفيذ إجراءات سريعة مثل تلخيص النصوص، أو كتابة مستندات عبر Copilot، أو جدولة اجتماع عبر Teams. وتشمل الإضافات الجديدة أداة للتدريب على مهارات القراءة والنطق عبر أداة “مدرب القراءة Reading Coach”.

وسيحصل مستخدمو Copilot Plus أيضًا على مولد ملصقات ذكي في تطبيق Paint، وأداة لتحديد العناصر داخل الصور وتحريرها بدقة، إلى جانب خيار إضاءة ذكي في تطبيق الصور (Photos)، وأداة “اللقطة المثالية” ضمن تطبيق Snipping Tool لالتقاط المحتوى بدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي، توفر مايكروسوفت مزايا عامة لكافة مستخدمي ويندوز 11، منها أداة اختيار الألوان داخل Snipping Tool، وآلية جديدة لمعالجة الأخطاء التي تتسبب بإعادة تشغيل غير متوقعة للجهاز تلقائيًا.

وأكدت الشركة أن هذه المزايا ستُطرح تدريجيًا خلال الشهر المقبل، وقد أصبح بعضها متاحًا بالفعل ضمن التحديثات التجريبية أو من خلال متجر مايكروسوفت.
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