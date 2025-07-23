يسمع ويسجل كل ما يسمعه... "أمازون" تشتري سوار تجسس ذكي

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أعلنت شركة أمازون أنها استحوذت على شركة Bee الناشئة، التي أثارت الجدل بإنتاجها جهازًا ذكياً يسجّل كل ما يسمعه، ليحوله لاحقًا إلى تذكيرات ومهام.وأكدت "أمازون" الصفقة، مشيرة إلى أن إجراءات الاستحواذ لا تزال جارية، فيما أعلنت الشريكة المؤسسة لـ Bee، زولو، عن الصفقة عبر حسابها على "لينكدإن".شركة Bee، التي جمعت تمويلًا بقيمة 7 ملايين دولار العام الماضي، طورت سوارًا ذكيًا بسعر 49.99 دولارًا، إلى جانب اشتراك شهري، قادر على تسجيل جميع الأصوات المحيطة – ما لم يقم المستخدم بإيقاف الميكروفون يدويًا، بحسب تقرير نشره موقع " " واطلعت عليه "العربية Business".ويهدف هذا السوار إلى توفير ما يُشبه "الهاتف السحابي"، وفقًا لزولو، حيث يستطيع الجهاز الوصول إلى إشعارات المستخدم ومواعيده وحتى إرسال رسائل بالنيابة عنه، كل ذلك باستخدام .تروج "Bee" لمنتجها باعتباره رفيقًا شخصيًا موثوقًا، وليس مجرد أداة ذكية. وتشير إلى أن جهازها يساعد المستخدمين على التركيز، والتذكر، والتنقل بحرية أكبر.وتسعى "Bee" لتقديم بديل أرخص وأكثر واقعية من الأجهزة الأخرى مثل "Humane AI Pin" الذي بلغ سعره 499 دولارًا ولم يحقق النجاح المتوقع. في المقابل، يتمتع منتج "Bee" بسعر منخفض قد يجذب المستخدم العادي الفضولي.لكن هذا "الرفيق الرقمي" لا يخلو من المخاوف، فالجهاز يُسجّل باستمرار، ما يثير تساؤلات حول الخصوصية.وتزعم "Bee" أن بيانات الصوت لا تُستخدم في تدريب الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم حذفها في أي وقت، إلا أن النظام يُخزّن البيانات التي يتعرّف عليها الذكاء عن المستخدم، لتقديم اقتراحات ذكية لاحقًا.كما تعمل الشركة على ميزات تسمح للمستخدم بتحديد حدود زمنية أو مكانية توقف تسجيل وتعلّم الجهاز تلقائيًا، إضافةً إلى خطط لمعالجة البيانات محليًا دون الاعتماد على السحابة.