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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يختبر أداة ذكية لتلخيص الرسائل في المحادثات الطويلة

Lebanon 24
23-07-2025 | 15:00
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بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة تُدعى "التلخيص السريع" (Quick Recap) على نظام أندرويد، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تسهيل متابعة الرسائل غير المقروءة في المحادثات الطويلة.
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وبحسب موقع WABetaInfo، فإن الميزة ظهرت في النسخة التجريبية 2.25.21.12، وتسمح للمستخدمين باختيار ما يصل إلى خمس دردشات للحصول على ملخصات مفصّلة للرسائل المهمة التي لم تُقرأ بعد، دون الحاجة إلى تصفح كل رسالة يدويًا.

سيُدرج خيار "التلخيص السريع" ضمن القائمة العلوية لتطبيق واتساب، وهو ميزة اختيارية يتم تفعيلها يدويًا من إعدادات التطبيق، ولا تشمل المحادثات التي تُفعّل فيها "خصوصية الدردشة المتقدمة".

ووفقًا لميتا، تعتمد الميزة على بنية حوسبة موثوقة (TEE) تضمن خصوصية المستخدمين ومنع وصول أي جهة خارجية إلى البيانات أثناء معالجتها. ولا تزال الميزة قيد التطوير، ولم يُعلن بعد عن موعد إطلاقها الرسمي.
(اليوم السابع)
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