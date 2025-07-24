مايكروسوفت تروج لحاسبها الجديد

بدأت بالترويج لحاسبها الجديد الذي يعتبر أول حواسب Surface التي تدعم الاتصال بشبكات "5G".

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وأشارت إلى أن حاسب Surface Laptop 5G يؤمن للمستخدم اتصالا سريعا وسرعة في تبادل البيانات مع شبكات 5G كونخ مجهز بست هوائيات داخلية تمكنه من الاقتران بشبكات Wi-Fi والسبكات الخلوية.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحاسب سيجهز بمنفذ NanoSIM لشرائح الاتصال الخلوية، كما حصل على تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM.

وحصل الحاسب على هيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألمنيوم المتين، وجهّز بشاشة بمقاس 13.8 بوصة، ومعالجات Intel Core Ultra من فئتين Core Ultra 5 و Core Ultra 7، وزود بوحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تنفيذ أكثر من 40 تريليون عملية في الثانية.



دعمته مايكروسوفت بذواكر وصول عشوائي 16/32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD سعاتها تصل إلى 1 تيرابايت، ومن المفترض أن تطرحه في أواخر آب المقبل. (روسيا اليوم)