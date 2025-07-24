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منوعات

في هذا الموعد.. تحذير من كويكب بحجم برج بيزا يقترب من الأرض

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:36
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أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن كويكبا ضخما يعرف باسم "2025 OW"، بحجم يقارب برج بيزا المائل، سيقترب من الأرض يوم الاثنين المقبل، 28 تموز، على مسافة تقدر بنحو 393 ألف ميل، أي أبعد بقليل من مدار القمر.
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ويبلغ قطر الكويكب حوالي 210 أقدام، أي ما يعادل مبنى مكون من 15 طابقًا، ويتحرك بسرعة 47 ألف ميل في الساعة، ما يجعله أكبر وأسرع من معظم الكويكبات الخمسة المتوقع مرورها قرب الأرض هذا الأسبوع.
 
ورغم أن الكويكب لا يشكل خطرا مباشرا على الكوكب، إلا أن علماء ناسا حذروا من أن صخورا بهذا الحجم قد تحدث أضرارا هيكلية إذا دخلت الغلاف الجوي فوق مناطق مأهولة. (سكاي نيوز عربية) 
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