في هذا الموعد.. تحذير من كويكب بحجم برج بيزا يقترب من الأرض

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أفادت " " أن كويكبا ضخما يعرف باسم "2025 OW"، بحجم يقارب ، سيقترب من الأرض يوم الاثنين المقبل، 28 ، على مسافة تقدر بنحو 393 ألف ميل، أي أبعد بقليل من مدار القمر.ويبلغ قطر الكويكب حوالي 210 أقدام، أي ما يعادل مبنى مكون من 15 طابقًا، ويتحرك بسرعة 47 ألف ميل في الساعة، ما يجعله أكبر وأسرع من معظم الكويكبات الخمسة المتوقع مرورها قرب الأرض هذا الأسبوع.