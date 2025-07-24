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غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:29
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أعلنت شركة غوغل، يوم الخميس، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيًا على صورهم الشخصية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة توسّع قدرات التسوق عبر الإنترنت.
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ووفقًا لتقرير موقع TechCrunch، أصبحت الميزة متاحة في الولايات المتحدة بدءًا من اليوم، ضمن نتائج البحث، ومنصة "غوغل للتسوق"، وصور غوغل. ويستطيع المستخدمون رفع صورة كاملة لأنفسهم والنقر على أيقونة "جربها" لمعاينة كيف ستبدو عليهم الملابس، مع إمكانية حفظ الإطلالة أو مشاركتها.

هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من اختبار الميزة، وتُعد تطورًا عن النسخ السابقة التي كانت تكتفي بعرض الملابس على نماذج رقمية. أما الآن، فيتم توليد نسخة افتراضية من جسم المستخدم نفسه.

 ميزات إضافية:
• تنبيهات أسعار مخصصة: يمكن للمستخدمين تحديد السعر، الحجم، واللون المفضل لمنتج ما، وستقوم غوغل بإبلاغهم عند توفره وفقًا للمعايير المختارة.
• ميزة Doppl التجريبية: تطبيق مدعوم بنفس تقنية الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين تصور ملابس مختلفة عليهم، ويولّد مقاطع فيديو توضح كيف تبدو الإطلالات في الواقع.

وقالت دانييل باكلي، مديرة قسم التسوق الاستهلاكي في غوغل، إن المنصة أصبحت قادرة على جمع الأسعار والمنتجات من مختلف المواقع، لتقديم أفضل العروض والتنبيهات تلقائيًا.

وتخطط غوغل لإطلاق أداة ذكاء اصطناعي تُلهم المستخدمين بأفكار لتنسيق الملابس أو تصميم غرفهم، بناءً على صور أو أوصاف يقدّمونها. وستُستخدم فيها قاعدة بيانات تضم 50 مليار منتج لتوليد خيارات مرئية مطابقة.

(TechCrunch – العربية Business)
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