وشم ذكي يكشف المخدرات في المشروبات خلال ثانية واحدة!

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• يتكون من طبقة بلاستيكية رقيقة بتصميم يشبه الوشم.

• يحتوي على هلام كيميائي بمستقبلات تتفاعل مع GHB.

• يُثبت على الجلد باستخدام مادة لاصقة خاصة.

• يكفي لمس المشروب المشتبه به بالوشم بعد غمس الإصبع أو الذراع فيه.

• النتيجة تظهر فورًا خلال فقط.

في ابتكار قد يُحدث ثورة في أساليب الوقاية من الاعتداءات الجنسية، طوّر علماء من لأبحاث العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية وشمًا مؤقتًا قادرًا على كشف وجود المخدرات في المشروبات في أقل من ثانية، خاصة تلك المستخدمة في ما يُعرف بـ"الاغتصاب في المواعدة".ويستهدف الابتكار المخدرات عديمة اللون والطعم مثل GHB، التي غالبًا ما تُستخدم دون علم الضحية. ويتميز الوشم المؤقت بقدرته على تغيير لونه من الأصفر إلى الأحمر عند رصده لأي تركيز من المادة المخدرة.وقد نجح الباحثون في اختبار الوشم على أنواع مختلفة من المشروبات، بما في ذلك المشروبات الكحولية والقهوة، حتى عند وجود تركيزات منخفضة جدًا من المخدر.أوضح الفريق العلمي أن هذا الابتكار يُعد وسيلة بسيطة واستباقية لحماية الأفراد من الاعتداءات المرتبطة بتخدير الضحايا، كما يمنح مرتديه إحساسًا أكبر بالأمان والسيطرة في البيئات عالية الخطورة مثل الحفلات أو النوادي.ويمتد تأثير الكشف على الجلد حتى 30 يومًا، ما قد يساعد في توفير دليل مادي لاحقًا.ورغم عدم تحديد السعر النهائي أو موعد الطرح التجاري بعد، يؤكد العلماء أن الوشم غير مكلف وسهل التصنيع، ومن المتوقع طرحه قريبًا في الأسواق.