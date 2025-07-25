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تكنولوجيا وعلوم

قدرات تصوير ممتازة... OnePlus تطرح أحدث هواتفها Nord CE5

Lebanon 24
25-07-2025 | 00:16
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بدأت oneplus بطرح هاتفها الجديد Nord CE5 الذي جهّز بأفضل التقنيات وحصل على قدرات تصوير ممتازة.
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حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وحساس لضبط عمق الصورة، ويمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (163.6/76/8.2) ملم، وزنه 199 غ.

شاشاته أتت Fluid AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (1080/2392) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 1430 شمعة/م، وحميت بزجاج Mohs level 5 المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Mediatek Dimensity 8350 Apex، ومعالج رسوميات Mediatek Dimensity 8350 Apex، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.
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