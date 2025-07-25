قدرات تصوير ممتازة... OnePlus تطرح أحدث هواتفها Nord CE5

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بدأت بطرح هاتفها الجديد Nord CE5 الذي جهّز بأفضل التقنيات وحصل على قدرات تصوير ممتازة.حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وحساس لضبط عمق الصورة، ويمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (163.6/76/8.2) ملم، وزنه 199 غ.شاشاته أتت Fluid AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (1080/2392) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 1430 شمعة/م، وحميت بزجاج Mohs level 5 المضاد للصدمات والخدوش.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Mediatek Dimensity 8350 Apex، ومعالج رسوميات Mediatek Dimensity 8350 Apex، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.