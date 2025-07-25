الشباب يثقون به أكثر من اللازم.. ألتمان يحذر من ChatGPT

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أعرب ، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، عن قلقه من الاعتماد المتزايد، وخصوصاً العاطفي، على الدردشة "Chat GPT"، لا سيما بين الشباب، الذين بات بعضهم يقول إنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار في حياته بدونه.وخلال مؤتمر لمجلس الاحتياطي ، قال ألتمان إن شركته تحاول فهم ما يجب فعله حيال هذا التعلّق المفرط، مؤكداً أن “العيش وفقاً لما يُمليه يبدو خطيراً”، حتى وإن كانت نصائحه جيدة.ويأتي ذلك في وقت يستخدم فيه أكثر من 70% من المراهقين رفقاء ذكاء اصطناعي، بحسب استطلاع أجرته منظمة Common Sense Media. وعبّر نصفهم عن ثقة متوسطة إلى عالية بتلك الأنظمة، خاصة الأصغر سناً، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الاعتماد الشخصي والعاطفي على التكنولوجيا.ألتمان شدد على أهمية عدم ترك الذكاء الاصطناعي يوجّه حياة الأفراد بشكل كلي، رغم قدرته المتقدمة على تقديم المساعدة.