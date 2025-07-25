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متفرقات

ميتا تنسحب من سوق الإعلانات السياسية في أوروبا: تعقيدات قانونية "لا تُحتمل"

Lebanon 24
25-07-2025 | 23:00
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أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، أنها ستتوقف عن بيع الإعلانات السياسية والإعلانات المرتبطة بقضايا سياسية في الاتحاد الأوروبي ابتداءً من تشرين الأول المقبل، بسبب لوائح تنظيمية جديدة وصفتها بأنها "معقدة وغير واضحة قانونياً".
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وفي منشور رسمي على مدونتها، أرجعت ميتا القرار إلى القواعد الجديدة الخاصة بالشفافية واستهداف الإعلانات، والتي ستقيد استخدام بيانات المستخدمين لتوجيه الرسائل السياسية، معتبرة أن هذه القوانين قد تُخرج بعض منتجاتها وخدماتها من السوق الأوروبي، وتحدّ من المنافسة.

ويأتي هذا القرار في وقت تصاعدت فيه المواجهات بين ميتا والجهات التنظيمية في أوروبا، حيث تعرضت الشركة لغرامات قاربت المليار يورو خلال عام، وتم تعليق طرح بعض خدماتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة.

ورغم أن الشركة تؤكد أن الإعلانات السياسية لا تمثل مصدرًا جوهريًا لإيراداتها عالميًا، إلا أنها ستستمر ببيع هذه الإعلانات في الولايات المتحدة ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
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