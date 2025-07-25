ميتا تنسحب من سوق الإعلانات السياسية في أوروبا: تعقيدات قانونية "لا تُحتمل"

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أعلنت ، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، أنها ستتوقف عن بيع الإعلانات السياسية والإعلانات المرتبطة بقضايا سياسية في ابتداءً من تشرين الأول المقبل، بسبب لوائح تنظيمية جديدة وصفتها بأنها "معقدة وغير واضحة قانونياً".وفي منشور رسمي على مدونتها، أرجعت ميتا القرار إلى القواعد الجديدة الخاصة بالشفافية واستهداف الإعلانات، والتي ستقيد استخدام بيانات المستخدمين لتوجيه الرسائل السياسية، معتبرة أن هذه القوانين قد تُخرج بعض منتجاتها وخدماتها من السوق ، وتحدّ من المنافسة.ويأتي هذا القرار في وقت تصاعدت فيه المواجهات بين ميتا والجهات التنظيمية في ، حيث تعرضت الشركة لغرامات قاربت المليار خلال عام، وتم تعليق طرح بعض خدماتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة.ورغم أن الشركة تؤكد أن الإعلانات السياسية لا تمثل مصدرًا جوهريًا لإيراداتها عالميًا، إلا أنها ستستمر ببيع هذه الإعلانات في ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.