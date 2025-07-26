هذا مصير تيك توك إذا لم توافق الصين على صفقة البيع!

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قال الأميركي ، الخميس، إن تطبيق "تيك توك" سيُمنع من العمل داخل إذا لم توافق الحكومة صفقة بيع عملياته في البلاد إلى مستثمرين أميركيين. ويُستخدم التطبيق، المملوك لشركة "بايت دانس" ، من قبل نحو 170 مليون أميركي.وأوضح لوتنيك في مقابلة مع قناة " بي سي" أن الولايات المتحدة تسعى لامتلاك السيطرة الكاملة على خوارزمية "تيك توك"، مشيرًا إلى أن يمكنها الاحتفاظ بحصة صغيرة فقط في حال تمت الصفقة، "لكن السيطرة الفعلية ستكون للأميركيين".وكان قد مدّد في حزيران المهلة الممنوحة لبايت دانس لإتمام الصفقة حتى 17 أيلول، رغم أن قانونًا أُقر عام 2024 يُلزم ببيع أو إغلاق التطبيق بحلول 19 كانزن الثاني إذا لم يُحرز تقدمًا ملموسًا. ورغم محاولات التوصل إلى اتفاق خلال ربيع هذا العام لفصل عمليات "تيك توك" الأميركية في شركة مستقلة يديرها مستثمرون أميركيون، توقفت الصفقة بعد أن أبدت الصين رفضًا ضمنيًا بسبب توتر العلاقات التجارية.وأكد الوزير الأميركي أن القرار بشأن مصير "تيك توك" بات وشيكًا، وقال: "إذا وافقت الصين، ستتم الصفقة، وإذا لم توافق، فسيُغلق تيك توك في أميركا".في سياق متصل، كشفت الأميركية عن تنازلها عن أي دعاوى ضد شركات مثل "أبل" و" " بشأن استضافة التطبيق، فيما يطعن بعض المشرعين في قانونية قرارات ، ويشككون في مدى الصفقة المقترحة بالقانون.