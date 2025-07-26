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هذا مصير تيك توك إذا لم توافق الصين على صفقة البيع!

Lebanon 24
26-07-2025 | 02:00
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قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الخميس، إن تطبيق "تيك توك" سيُمنع من العمل داخل الولايات المتحدة إذا لم توافق الحكومة الصينية على صفقة بيع عملياته في البلاد إلى مستثمرين أميركيين. ويُستخدم التطبيق، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، من قبل نحو 170 مليون أميركي.
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وأوضح لوتنيك في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أن الولايات المتحدة تسعى لامتلاك السيطرة الكاملة على خوارزمية "تيك توك"، مشيرًا إلى أن الصين يمكنها الاحتفاظ بحصة صغيرة فقط في حال تمت الصفقة، "لكن السيطرة الفعلية ستكون للأميركيين".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد مدّد في حزيران المهلة الممنوحة لبايت دانس لإتمام الصفقة حتى 17 أيلول، رغم أن قانونًا أُقر عام 2024 يُلزم ببيع أو إغلاق التطبيق بحلول 19 كانزن الثاني إذا لم يُحرز تقدمًا ملموسًا. ورغم محاولات التوصل إلى اتفاق خلال ربيع هذا العام لفصل عمليات "تيك توك" الأميركية في شركة مستقلة يديرها مستثمرون أميركيون، توقفت الصفقة بعد أن أبدت الصين رفضًا ضمنيًا بسبب توتر العلاقات التجارية.

وأكد الوزير الأميركي أن القرار بشأن مصير "تيك توك" بات وشيكًا، وقال: "إذا وافقت الصين، ستتم الصفقة، وإذا لم توافق، فسيُغلق تيك توك في أميركا".

في سياق متصل، كشفت وزارة العدل الأميركية عن تنازلها عن أي دعاوى ضد شركات مثل "أبل" و"غوغل" بشأن استضافة التطبيق، فيما يطعن بعض المشرعين الديمقراطيين في قانونية قرارات ترامب، ويشككون في مدى التزام الصفقة المقترحة بالقانون.
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