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بريطانيا تبدأ تطبيق قواعد لحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت

Lebanon 24
25-07-2025 | 13:36
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بدأت بريطانيا اليوم الجمعة تنفيذ إجراءات جديدة لحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت، في خطوة وصفها نشطاء بأنها "نقطة تحول" في جهود استمرت لسنوات.
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وبموجب القواعد التي تطبقها هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom)، أصبحت المواقع الإلكترونية والتطبيقات المسؤولة عن تقديم محتوى ضار، ملزمة بالتحقق من أعمار المستخدمين باستخدام وسائل مثل صور الوجه أو بطاقات الائتمان.

وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة، ميلاني داوز، إن نحو 6 آلاف موقع إباحي وافقوا على تطبيق القيود الجديدة، مشيرة إلى ضرورة التزام منصات أخرى، مثل "إكس"، بحماية القاصرين من المحتوى الإباحي ومحتوى الكراهية والعنف.

وتستند هذه القواعد إلى قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023، الذي يُحمّل شركات التكنولوجيا مسؤوليات قانونية لحماية المستخدمين، ويفرض غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيرادات العالمية، بالإضافة إلى إمكانية ملاحقة كبار المديرين جنائيًا في حال عدم الالتزام.
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